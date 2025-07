Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông liên tục đổi hướng, ngày mai mạnh thành bão

(VTC News) -

Trưa 23/7, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h và khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới ít khả năng di chuyển sâu vào Biển Đông mà ngược trở lại Tây Bắc Thái Bình Dương.

Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, dự báo ngày mai mạnh lên thành bão. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, đổi hướng Nam Đông Nam, di chuyển chậm lại, mỗi giờ đi được 5-10km và có thể mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 1h ngày 25/7, bão trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 1h cùng ngày, bão trên vùng biển phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Bắc, di chuyển nhanh hơn với tốc độ 25-30km/h, cường độ suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền nước ta, ngày và đêm 24/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Hình thái thời tiết trên duy trì ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trong ngày và đêm 25/7 với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xu hướng giảm dần.