Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, mưa lớn ở miền Bắc còn phức tạp

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều nay (23/7), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Lúc 13h, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.

Sáng nay, nhiều cây xanh gãy đổ trên tuyến đường thuộc phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Đêm qua và sáng nay, Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/7 đến 8h ngày 23/7 cục bộ có nơi trên 100mm như: Quảng Yên (Quảng Ninh) 167,2mm, Cát Hải (TP Hải Phòng) 291mm…

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình hình mưa lớn tại các tỉnh miền Bắc, gió mạnh và sóng lớn ở các vùng biển phía Nam còn phức tạp.

Từ nay đến 24/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm 24/7, mưa lớn ở Đông Bắc Bộ giảm dần.

Ngày 23-24/7, Tây Bắc Bộ và Nghệ An cũng hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Chiều và đêm 23/7, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.