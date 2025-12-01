Bừng sáng sau bão lũ, làng hoa cúc Tết tại Gia Lai mong đừng cúp điện để cứu cây

Cận cảnh làng hoa cúc Kiên Long ở xã Bình Thành (Gia Lai) lung linh trong đêm
Sau khi chống chịu bởi sự tàn phá của hai cơn bão, lũ lịch sử liên tiếp, đi dọc làng trồng hoa cúc Tết tại thôn Kiên Long (xã Bình Thành, Gia Lai) không khó để bắt gặp những ánh mắt âu lo của người nông dân bên cạnh những luống hoa đang được chăm sóc đặc biệt cả ngày lẫn đêm.
Khi mặt trời vừa khuất núi, hàng ngàn bóng đèn điện được nối lại, thắp lên giữa các vườn hoa cúc đang xanh non, thẳng tắp, khác hẳn với khung cảnh tan hoang sau bão lũ của những ngày trước.
Hậu quả nặng nề từ hai đợt bão và lũ liên tiếp khiến nhiều diện tích cây cúc Tết bị ngập sâu, gãy đổ và quá trình sinh trưởng bị chậm lại đáng kể.
Người trồng hoa cúc tết Kiên Long lo sợ tài sản, công sức chăm sóc của mình trong suốt nhiều tháng bị cuốn trôi do mưa bão cho nên tập trung tối đa nhân lực và biện pháp cứu cây, chỉ mong có một cái Tết trọn vẹn.
Anh Thái Văn Tín (40 tuổi, người trồng cúc lâu năm ở thôn Kiên Long) cho biết, bão lũ năm nay ảnh hưởng nặng tới bà con mình quá, cây cối và hoa màu bị chết, bật gốc hết trơn. Làng hoa cúc Kiên Long may mắn vẫn bị nhẹ hơn những nơi khác.
"Số cúc bị hư hại hiện gia đình tôi phải thuê người trồng lại và tranh thủ ngày đêm chăm sóc cho kịp mùa Tết. Tuy nhiên, chất lượng hoa Tết năm nay sẽ không đẹp và không đều như mấy năm trước", anh Thái Văn Tín chia sẻ.
Nỗi lo về chất lượng hoa cúc Tết gắn liền với gánh nặng về kinh tế của người dân vì đây là nguồn thu nhập chính, quyết định một năm no ấm. Cho nên nhiều hộ dân tự bỏ tiền thuê nhân công dọn dẹp tàn dư bão lũ, cải tạo đất đai, còn có hộ dân trồng lại toàn bộ vườn nhằm cứu vãn bằng được vụ hoa cúc Tết cuối năm.
Ông Hồ Văn Tình (60 tuổi, người trồng nhiều cúc nhất tại Kiên Long) chia sẻ: "Nhà tôi năm nay trồng khoảng 2.500 chậu hoa cúc lớn nhỏ các loại. Thiên tai và thời tiết bạc đãi, chúng tôi đang kỳ công chăm sóc lại cây cả ngày lẫn đêm với hy vọng mãnh liệt hoa sẽ kịp thời phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026".
Theo người trồng hoa cúc Tết tại thôn Kiên Long chia sẻ, kỹ thuật quan trọng nhất của nghề trồng cúc là kỹ thuật chong đèn. Đây là biện pháp bắt buộc để điều chỉnh thời điểm nở hoa, đảm bảo rằng cúc sẽ bung nở kịp vào dịp Tết.
Cũng theo người dân, giờ điều họ lo nhất là bị cúp điện bởi một lý do nào đó ngoài thiên tai, bão lũ. Hoa cúc thiếu ánh sáng khiến quá trình sinh trưởng bị ảnh hưởng, hoa nở không đồng đều hoặc không đúng thời điểm.
Từ trên cao, cả cánh đồng cúc như dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, lung linh và ấm áp.Cảnh tượng đối lập với những gì do bão lũ gây ra những ngày trước với hy vọng một năm no đủ.
