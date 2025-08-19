Áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Ninh và dự báo mưa lớn trên cả nước 10 ngày tới

Video: Dự báo thời tiết ngày 19/8
Tin áp thấp nhiệt đới
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Quảng Hà đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.
Lúc 6h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h
Đến khoảng 19/8 cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt-Trung, tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.
Tác động của áp thấp nhiệt đới, ngày 19/8, phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới
Đêm qua và sáng sớm nay 19/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 18/8 đến 3h ngày 19/8 có nơi trên 90mm như: trạm Phình Hồ (Quảng Ninh) 137,4mm; trạm Tân Phong (TP Hải Phòng) 93,7mm...
Từ nay đến đêm 19/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.
Ngoài ra, ngày và đêm 19/8, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi trên 80mm.
Đặc biệt, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ ở đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.
Theo nhận định, từ 20/8, cường độ mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa xu hướng giảm dần.
Ngoài ra, trong 2 ngày 19-20/8, các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh, Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết chủ đạo ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ là mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.
Từ đêm 20/8 đến ngày 28/8, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động khi mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
Theo đó, hầu hết các ngày trong thời kỳ dự báo, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng đêm 20 đến ngày 23/8, khu vực này khả năng có mưa, mưa vừa và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, tiềm ẩn rủi ro cao về thiên tai.
Ngày 21-27/8, Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung chiều và tối.
Các khu vực khác từ 21/8 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.
