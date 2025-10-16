Ấn tượng mô hình con tàu, mốc tọa độ Mũi Cà Mau

Hòa cùng không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau, không gian trưng bày tư liệu, hình ảnh, sách và sản phẩm OCOP đã được tổ chức quy mô, công phu.
Đây là điểm nhấn nổi bật bên cạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo nên diện mạo rực rỡ trong những ngày diễn ra Đại hội.
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước... tham quan không gian trưng bày tư liệu.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Điểm nhấn độc đáo trong không gian trưng bày là mô hình con tàu và mốc toạ độ ở Mũi Cà Mau - biểu tượng du lịch đặc trưng, thể hiện ý chí vươn khơi, khát vọng chinh phục biển lớn của người dân Đất Mũi.
Mô hình được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm, trở thành góc “check-in” được nhiều người yêu thích khi đến tham quan.
Không gian trưng bày sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau (1930 - 2015) và Kỷ yếu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được bố trí trang trọng, ấn tượng, thể hiện sự tri ân sâu sắc với các thế hệ đi trước.
Các ấn phẩm giúp người xem hiểu rõ hơn truyền thống đấu tranh, xây dựng và phát triển của quê hương cực Nam Tổ quốc.
Không gian trưng bày mở cửa phục vụ từ ngày 14 đến 20/10/2025, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Cà Mau.
Nhiều sản phẩm công nghệ được trưng bày.
Đặc biệt, khu vực trưng bày sản phẩm OCOP thu hút sự quan tâm lớn của đại biểu và người dân với 130 gian hàng của 45 chủ thể, trưng bày hàng trăm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của địa phương.
Đây không chỉ là dịp để quảng bá, tôn vinh giá trị sản phẩm OCOP Cà Mau mà còn là cơ hội để các chủ thể kết nối, giao lưu, mở rộng hợp tác, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản, đặc sản địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế.
