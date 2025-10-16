Ấn tượng mô hình con tàu, mốc tọa độ Mũi Cà Mau

Đây không chỉ là dịp để quảng bá, tôn vinh giá trị sản phẩm OCOP Cà Mau mà còn là cơ hội để các chủ thể kết nối, giao lưu, mở rộng hợp tác, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản, đặc sản địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế.