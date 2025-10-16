Cận cảnh 'con tôm' giá 22 tỷ đồng ở Cà Mau

Chiều 16/10, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong đó có quảng trường Phan Ngọc Hiển với tổng vốn đầu tư gần 280 tỷ đồng.
Những ngày qua, biểu tượng con tôm ôm quả địa cầu vừa hoàn thiện tại quảng trường đã trở thành điểm check-in “hot” của người dân Cà Mau và du khách thập phương.
Hình tượng con tôm khổng lồ vươn cao giữa trung tâm thành phố mang thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, khẳng định vị thế của Cà Mau - “thủ phủ tôm” của cả nước.
Công trình biểu tượng con tôm ôm quả địa cầu có mức đầu tư 22 tỷ đồng.
Biểu tượng con tôm cao hơn 20m, phần thân dài khoảng 14m, được xây dựng kiên cố bằng bê-tông cốt thép, bên ngoài ốp đá và gốm cao cấp.
Công trình được thiết kế 3D hiện đại, trang bị hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật tạo hiệu ứng lung linh về đêm, trở thành điểm nhấn ấn tượng trong không gian trung tâm quảng trường Phan Ngọc Hiển.
Theo tỉnh Cà Mau, hình tượng “con tôm ôm quả địa cầu” mang ý nghĩa đưa con tôm Cà Mau - niềm tự hào của địa phương - vươn ra thị trường thế giới.
Đây không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là lời khẳng định vai trò then chốt của ngành tôm trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh.
Hiện Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước, với gần 423.000 ha, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm của Việt Nam. Tôm đã trở thành ngành hàng chủ lực, giúp hàng chục nghìn hộ dân vươn lên làm giàu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Năm 2025, xuất khẩu tôm Cà Mau dự kiến đạt trên 1,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu cả nước. Việc hoàn thành Quảng trường Phan Ngọc Hiển và biểu tượng con tôm không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, mà còn là dấu ấn cho khát vọng vươn xa từ cực Nam Tổ quốc.
Bình luận