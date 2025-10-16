Cận cảnh 'con tôm' giá 22 tỷ đồng ở Cà Mau

Năm 2025, xuất khẩu tôm Cà Mau dự kiến đạt trên 1,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu cả nước. Việc hoàn thành Quảng trường Phan Ngọc Hiển và biểu tượng con tôm không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, mà còn là dấu ấn cho khát vọng vươn xa từ cực Nam Tổ quốc.