Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên trù bị, để chuẩn bị các nội dung cho phiên chính thức diễn ra vào ngày 17/10.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 80.000 đảng viên trong toàn tỉnh.
Đại hội lần này được tổ chức với chủ đề: “Phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.
Phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển".
Đại hội tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua chương trình làm việc, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
Đồng thời thông qua Quy chế làm việc, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV và Nội quy Đại hội.
Một điểm đặc biệt tại Đại hội lần này là việc ứng dụng chuyển đổi số toàn diện: các đại biểu không sử dụng tài liệu giấy, mà truy cập toàn bộ tài liệu qua thiết bị thông minh, thể hiện tinh thần đổi mới, hiện đại và tiết kiệm.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tham dự và chỉ đạo nội dung Đại hội.
Ngay đầu phiên làm việc, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Cà Mau.
Theo chương trình, phiên chính thức của Đại hội diễn ra ngày 17/10 và bế mạc cùng ngày, đánh dấu sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau trên hành trình khơi dậy khát vọng phát triển, bứt phá vươn lên, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
