Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội lần này được tổ chức với chủ đề: “Phát huy truyền thống Anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.