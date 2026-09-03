Án mạng ở Đồng Nai: Vợ cùng 2 con tử vong, chồng bị thương

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận vụ việc và cho biết Công an TP Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, lấy lời khai nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Sự việc xảy ra khoảng 1h30 ngày 3/9, một người đàn ông đột nhập căn nhà tại khu chợ Phú Sơn, xã Bình Minh, TP Đồng Nai, tấn công gia đình gồm vợ chồng và hai con nhỏ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ án mạng khiến 4 người thương vong. (Ảnh: Nguồn Fanpage Người Đồng Nai)

Theo thông tin ban đầu, người vợ 36 tuổi cùng chồng và hai con (lần lượt SN 2015 và 2025) đang ở trong nhà thì bị nghi phạm tấn công. Nghe tiếng la thất thanh, nhiều hàng xóm chạy đến, đồng thời trình báo công an.

Công an xã Bình Minh nhanh chóng có mặt, phát hiện nghi phạm cố thủ bên trong căn nhà. Lực lượng chức năng sau đó áp sát và khống chế người này.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người vợ đã tử vong. Người chồng cùng hai con được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, hai bé không qua khỏi.

Hiện trường vụ án được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.