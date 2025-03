3 cách giúp nhận biết giò chả chứa hàn the

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, trước đây hàn the từng được sử dụng trong công nghệ thực phẩm do khả năng giữ thực phẩm tươi lâu, không bị ôi thiu, đồng thời giúp tăng độ dẻo và kết dính.

Người dân thường cho hàn the vào bánh đúc để làm bánh cứng chắc hơn hoặc thêm vào bánh cuốn, bún để tạo độ dai. Tuy nhiên, về lâu dài, các chuyên gia nhận thấy hàn the là hóa chất độc hại, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như suy giảm trí nhớ, ngộ độc mãn tính, suy gan, suy thận, biếng ăn, thậm chí gây vô sinh. Đặc biệt, phụ nữ mang thai tiêu thụ thực phẩm có hàn the có nguy cơ nhiễm độc thai nhi.

Vì những nguy cơ này, Việt Nam đã cấm sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm dưới mọi hình thức. Dù vậy, không ít người kinh doanh vẫn lén sử dụng để cải thiện kết cấu sản phẩm.

Người tiêu dùng có thể phân biệt giò chứa hàn the bằng quan sát. (Ảnh minh hoạ)

Cách nhận biết giò chả có hàn the

Dưới đây là 3 cách giúp bạn phát hiện giò chả có chứa hàn the:

Quan sát bằng mắt

Giò ngon: Khi cắt ra, bề mặt giò phải mịn, độ ướt nhất định, đôi chỗ có lỗ rỗ nhỏ. Màu sắc của giò lụa ngon thường là trắng ngà, hơi ngả hồng nhạt.

Giò kém chất lượng: Nếu bề mặt giò quá láng mịn, không có lỗ rỗ hoặc có độ giòn, dai bất thường thì rất có thể đã bị trộn hàn the hoặc phụ gia không an toàn. Ngược lại, nếu giò quá bở, dễ nát, có thể đã bị pha bột hoặc làm từ thịt kém chất lượng.

Lưu ý: Hàn the không ảnh hưởng đến màu sắc của giò nên khó nhận biết bằng mắt thường.

Cảm nhận qua mùi vị

Giò lụa ngon có mùi thơm tự nhiên của thịt, khi ăn vị ngọt nhẹ, mềm mịn, không bị khô rắn hay bã. Nếu giò mùi thơm nồng, hắc hoặc quá hấp dẫn một cách bất thường, thì có thể nó đã bị tẩm ướp chất phụ gia.

Dùng giấy nghệ để kiểm tra

Đây là phương pháp kiểm tra định tính đơn giản. Bạn hãy ngâm giấy vào nước nghệ tươi rồi phơi khô, sau đó ân giấy nghệ lên bề mặt giò lụa trong khoảng một phút. Nếu giấy chuyển từ màu vàng sang cam đỏ, chứng tỏ giò có chứa hàn the.

Lời khuyên để tránh giò chả chứa hàn the

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên chọn mua giò chả từ những cơ sở uy tín, có nhãn mác rõ ràng. Bạn nên tự làm giò chả tại nhà để đảm bảo an toàn thực phẩm. Bạn cần hạn chế tiêu thụ các loại giò, chả không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ nhiễm hóa chất độc hại.

Việc nhận biết và tránh xa thực phẩm chứa hàn the không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm trong cộng đồng.