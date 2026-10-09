An Giang khởi tố 96 người trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

(VTC News) -

Trao đổi với phóng viên VTC News tối 9/10, thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết liên quan đến chuyên án đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng “tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia”, Công an tỉnh này đã khởi tố 96 người.

Do vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều tỉnh thành trong nước, có yếu tố nước ngoài nên Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ án được Công an tỉnh An Giang phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, về nhóm trên 20 đối tượng thuê căn nhà tại đặc khu Phú Quốc hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận chuyển tiền đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Nguyễn Ngọc Minh Thiện, biệt danh Jackie. (Ảnh: CACC).

Tháng 7/2026, Ban chuyên án bắt giữ 20 người, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Từ lời khai của các bị can, cơ quan điều tra xác định nhóm này do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, 29 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cầm đầu.

Theo lời khai của Thiện và đồng phạm, nhóm này hoạt động đánh bạc và rửa tiền theo 2 “dự án” là “Chạy lượng” và “Bào khuyến mãi”. Trong đó, “Chạy lượng” là tuyển người đứng tên tài khoản ngân hàng, làm trung gian thanh toán cho cổng game đánh bạc trực tuyến, tổng dòng tiền giao dịch khoảng 231 tỷ đồng.

Còn “Bào khuyến mãi” là khai thác lỗ hổng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của trang cá cược “daga.love” bằng máy giả lập kết hợp phần mềm tự động (Tool). Tổng số tiền tham gia đánh bạc khoảng 105,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các tài khoản của nhóm “Chạy lượng” còn phục vụ hoạt động đánh bạc cho các cá nhân cá độ bóng đá, tài xỉu trên nhiều trang, app cá cược khác, thể hiện dấu hiệu rửa tiền lồng ghép trong hoạt động tổ chức đánh bạc.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan nhóm rửa tiền, đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, nên được xem là một trong những chuyên án đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại An Giang.

Các đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành từ nước ngoài, tổ chức bộ máy hoạt động khép kín, phân cấp, phân công vai trò cụ thể, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để liên lạc, chỉ đạo nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết; sử dụng công cụ (Tool) lập trình sẵn để tổ chức đánh bạc trực tuyến hình thức Bacarat 3D, nhằm trục lợi tiền khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái.

Nhóm bị can bị bắt tại Phú Quốc được di lý vào đất liền. (Ảnh: CACC).

Nhóm phạm tội còn huy động, thuê mượn số lượng lớn tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp đứng tên người khác để nhận, luân chuyển tiền đánh bạc qua nhiều lớp giao dịch, nhiều tài khoản trung gian nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do phạm tội mà có, gây khó khăn cho công tác xác minh, phong tỏa, thu hồi tài sản.

Quá trình điều tra, khởi tố 96 bị can liên quan các tội đánh bạc, rửa tiền, Cơ quan điều tra đã làm rõ lai lịch hàng trăm người liên quan, với tổng số tiền giao dịch xác định trên 750 tỷ đồng.

Các con bạc đã trực tiếp nạp tiền vào tài khoản của các đối tượng rửa tiền. Đến nay, Ban chuyên án đã xác định trên 27.000 tài khoản giao dịch (hơn 5 triệu đồng/giao dịch), tổng số tiền trên 750 tỷ đồng, rõ lai lịch trên 3.000 đối tượng nghi vấn.