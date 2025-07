Ăn chuối thường xuyên có tác dụng gì?

(VTC News) -

Chuối là một trong những loại trái cây được yêu thích nhất trên thế giới. Nó rất giàu kali, khoáng chất, vitamin giúp cơ thể thực hiện các chức năng quan trọng.

Một quả chuối cỡ vừa chứa 105 calo, 27 g tinh bột, 3 g chất xơ và đến 422 mg kali. Nếu bạn ăn chuối thường xuyên, điều gì sẽ xảy ra cho cơ thể?

Cải thiện hệ vi sinh đường ruột

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Very Well Health cho biết, chuối chứa loại chất xơ prebiotic không hòa tan gọi là inulin. Đây là dạng chất xơ không được tiêu hóa hoàn toàn trong ruột mà sẽ được lên men tại đó, đóng vai trò là nguồn dinh dưỡng cho các vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh đường ruột.

Hệ vi sinh khỏe mạnh giúp cân bằng lượng đường huyết, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giảm nguy cơ ung thư đại tràng và tăng cường hệ miễn dịch. Chuối cũng chứa các chất chống oxy hóa, tác dụng hỗ trợ hệ vi sinh bằng cách trung hòa các gốc tự do - những phân tử gây stress oxy hóa và tổn thương ADN.

Ăn chuối thường xuyên rất tốt cho sức khoẻ

Cung cấp năng lượng

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Eating Well cho biết, theo nghiên cứu năm 2019 đăng trên tạp chí khoa học Journal of Food Science and Technology, chuối chứa vitamin B3, B6 và B12, giúp cơ thể tổng hợp năng lượng. Nó cũng chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa đủ để duy trì năng lượng cho cơ thể.

Tim mạch khỏe hơn, tránh đột quỵ

Chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, một quả chuối cỡ vừa chứa 422 mg kali - tương đương 9% nhu cầu kali hằng ngày của cơ thể.

Kali đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Chất này giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, chống xơ vữa động mạch, giảm huyết áp cao nhờ khả năng loại bỏ natri qua nước tiểu và giúp giãn thành mạch máu.

Hơn nữa, kali còn làm giảm nguy cơ đột quỵ, giữ cho xương chắc khỏe, giúp cơ bắp hoạt động tốt hơn và ngăn ngừa sỏi thận.

Tiêu hóa tốt hơn

Chuối chứa chất xơ pectin, có thể đóng vai trò kiểm soát tốc độ tiêu hóa carbohydrate. Chuối xanh chứa nhiều chất xơ hơn chuối chín. Chuối cũng chứa tinh bột kháng, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong ruột.

Đại tiện đều đặn hơn

Mỗi quả chuối cỡ trung bình có khoảng 3 g chất xơ. Chất xơ rất quan trọng để giữ cho nhu động ruột đều đặn. Đặc biệt, chất xơ pectin giúp cơ thể loại bỏ chất thải hiệu quả hơn.

Tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chuối chứa lượng calo vừa phải và cung cấp chất xơ cùng tinh bột kháng. Hai thành phần này giúp bạn cảm thấy no lâu hơn - yếu tố quan trọng để duy trì cân nặng hợp lý. Chuối xanh chứa nhiều tinh bột kháng hơn, trong khi chuối chín vàng chứa nhiều đường hơn do tinh bột chuyển hóa trong quá trình chín. Chuối có thể là một phần trong chế độ ăn kiêng, nhưng nên hạn chế không ăn quá một hoặc hai quả mỗi ngày để tránh nạp vào nhiều calo và đường.

Cung cấp năng lượng nhanh chóng

Carbohydrate trong chuối được cơ thể phân giải nhanh chóng và sử dụng làm năng lượng chỉ trong khoảng 30 phút. Một quả chuối chứa khoảng 26g carbohydrate, trong đó có 18g là đường - giúp cung cấp năng lượng nhanh. Bên cạnh đó, chuối còn chứa vitamin và khoáng chất hỗ trợ quá trình sản sinh và sử dụng năng lượng.

Nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?

Các chuyên gia cho biết không có quy tắc chung. Nhưng ăn 1 - 2 quả chuối mỗi ngày là ổn với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, chuối có hàm lượng carbohydrate tương đối cao, vì vậy nên ăn cùng với protein hoặc chất béo lành mạnh để có mức năng lượng ổn định.

Lưu ý:Những người mắc bệnh thận giai đoạn nặng nên hạn chế chuối. Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn nửa quả chuối.

Cách tốt nhất để ăn chuối

Chuối được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với chất béo hoặc protein, do đó, kết hợp chuối với hạnh nhân hoặc một hũ sữa chua không đường sẽ giúp kéo dài năng lượng.