AI trong sáng tạo nghệ thuật: Công cụ quyền năng hay mối đe dọa thay thế?

(VTC News) -

Diễn đàn “AI trong quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc” vừa diễn ta tại TP.HCM, thu hút gần 400 CEO, CMO, chuyên gia marketing cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và công ty truyền thông từ khắp cả nước.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước định hình lại mọi lĩnh vực, từ các tác vụ đơn giản đến những công việc đòi hỏi tư duy chuyên sâu như chẩn đoán y khoa, phân tích tài chính hay sáng tạo nội dung.

Theo báo cáo McKinsey, giai đoạn 2017-2023, tỷ lệ ứng dụng AI trong doanh nghiệp duy trì ở mức khoảng 50%. Tuy nhiên, đến năm 2024, con số này đã tăng mạnh lên 72%. Ngành quảng cáo không nằm ngoài làn sóng này. Từ ChatGPT của OpenAI đến VEO 3 của Google, hàng loạt Agent AI ra đời, hỗ trợ phân tích dữ liệu khách hàng, viết nội dung, và thậm chí sản xuất video hoàn chỉnh.

Trong bài trình bày với chủ đề “AI trong sáng tạo nghệ thuật và sản xuất phim: Công cụ quyền năng hay mối đe dọa thay thế?”, ông Nguyễn Phan Giang - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Alien Media khẳng định rằng công nghệ dù phát triển cũng không thể thay thế vai trò trung tâm của con người trong quá trình sáng tạo.

AI nên được xem là cánh tay nối dài, giúp hiện thực hóa ý tưởng và xử lý những khâu kỹ thuật, để nhà sáng tạo tập trung toàn lực cho chiến lược, định hình tầm nhìn và tạo ra các kết nối cảm xúc bền chặt với khán giả.

MV "Made in Vietnam" của Dtap và Phương Mỹ Chi là một minh chứng cho việc AI chưa thể thay thế con người.

Ông Đỗ Đăng Thường, Giám đốc điều hành sáng tạo - The Purpose Group mang đến kinh nghiệm từ câu chuyện AI khi có chia sẻ từ Cannes Lions 2025 với chủ đề: "AI đã ở đây, ngành sáng tạo sẽ đi về đâu?”. Trước câu hỏi về việc "AI có đang đe dọa đến những người làm sáng tạo?", ông Thường cho rằng “không thể bởi AI chỉ là dữ liệu, chỉ có con người mới làm nên cảm xúc”.

Bước vào phiên thảo luận chung về chủ đề “AI trong quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc”, ông Trần Việt Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA nhận định rằng AI mang lại những phương thức tiếp cận khách hàng hoàn toàn mới, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời.

Công nghệ này không chỉ mở rộng biên độ sáng tạo mà còn tạo điều kiện để quảng cáo có tính tương tác hai chiều, giúp trải nghiệm trở nên sống động và khiến thông điệp đọng lại lâu hơn trong tâm trí người tiêu dùng.

“Chỉ con người mới thổi hồn vào dữ liệu đó để biến nó thành những câu chuyện lay động trái tim. Từ công nghệ đến cảm xúc, từ ý tưởng đến giá trị và từ sáng tạo đến thương hiệu quốc gia.

Đó là hành trình mà Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards hướng đến, nâng tầm sáng tạo Việt trên bản đồ thế giới”, ông Trần Việt Tân nhất mạnh.

Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa tiến bộ công nghệ và chiều sâu văn hóa trong chiến lược quảng cáo.

Ông cho rằng AI nên đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, cá nhân hóa nội dung và tối ưu hiệu suất, trong khi yếu tố bản sắc và tinh thần Việt Nam chính là chìa khóa để tạo sự khác biệt và gây dựng niềm tin, từ đó nâng tầm vị thế ngành quảng cáo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các khách mời chia sẻ tại diễn đàn.

Ông Sagar Ghoting - Đối tác Cao cấp tại Rhodium Consulting, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc thiết kế và đổi mới SRMG-Dubai nhắn nhủ rằng các doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư vào đào tạo nhân sự, bắt đầu thử nghiệm các giải pháp AI ở quy mô nhỏ để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng.

Ở góc độ đào tạo nhân lực, Phó Giáo sư Agnis Stibe - chuyên ngành Digital Marketing tại Đại học RMIT Việt Nam cho rằng hệ thống giáo dục cần dịch chuyển từ cách dạy truyền thống sang các trải nghiệm học tập đa chiều. Ông đề xuất đưa công nghệ mới, đặc biệt là AI, vào quá trình học để sinh viên vừa thành thạo kỹ năng số, vừa phát triển tư duy phản biện, khả năng kể chuyện, trí tưởng tượng và sự thấu cảm. Đây sẽ là nền tảng để hình thành thế hệ chuyên gia marketing và quảng cáo biết vận dụng công nghệ một cách sáng tạo mà vẫn chạm được tới trái tim người xem.

Nhà báo Khổng Loan, Nguyên Phó Thư ký toà soạn Forbes Vietnam cho rằng thật sự AI không nằm ở công nghệ, mà nằm ở cách con người sử dụng công nghệ để tạo ra kết nối cảm xúc, lan toả giá trị nhân văn và khơi nguồn sáng tạo không giới hạn.

Diễn đàn “AI trong quảng cáo sáng tạo: Từ dữ liệu đến cảm xúc” là hoạt động thuộc khuôn khổ giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025. Đây là giải thưởng thường niên danh giá do Bộ VHTTDL, UBND TP.HCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khởi xướng và chỉ đạo tổ chức. Cục Văn hoá cơ sở, gia đình và Thư viện, Sở VHTT TP.HCM và Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA phối hợp tổ chức thực hiện. Giải thưởng nhằm tôn vinh những chiến dịch, ý tưởng sáng tạo xuất sắc nhất tại Việt Nam.