Vướng tranh cãi dùng AI thay Thuỳ Tiên, doanh thu phim 'Chốt đơn' ra sao?

(VTC News) -

Sau hơn 4 ngày ra rạp, phim điện ảnhChốt đơn của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito thu về doanh thu hơn 2,7 tỷ đồng, theo số liệu Box Office Vietnam.

Ngày đầu công chiếu hôm 8/8, phim đạt doanh số gần 700 triệu đồng (tính cả suất chiếu sớm vào ngày 7/8). Doanh thu từ vé đặt trước chỉ đạt hơn 200 triệu đồng - con số được xem là khá đáng lo với một phim Việt có suất chiếu sớm.

Hình ảnh AI thay thế Thùy Tiên bị chê đơ cứng, không cảm xúc.

Hiện số lượng suất chiếu của Chốt đơn tại các rạp vẫn ở mức cao, nhưng tỷ lệ nghịch với lượng vé bán ra khá thấp. Nếu tình hình không cải thiện, tác phẩm nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm suất chiếu trong thời gian tới.

Nhà sản xuất cùng dàn diễn viên vẫn đang nỗ lực quảng bá, tổ chức các buổi giao lưu trực tiếp với khán giả tại rạp.

Những ngày qua, phim Chốt đơn vấp phải nhiều tranh cãi khi nhà sản xuất quyết định dùng công nghệ AI để thay thế hình ảnh của nữ chính Nguyễn Thúc Thùy Tiên sau khi cô bị khởi tố.

Tranh cãi xoay quanh việc dùng trí tuệ nhân tạo thay thế diễn viên chính, ở góc độ nào đó, lại khiến cho tác phẩm trở thành tâm điểm truyền thông theo cách không ai ngờ đến.

Tuy nhiên ngoài sự tò mò, phần lớn tranh luận xoay quanh việc sử dụng AI chưa thật sự hiệu quả.

Theo ghi nhận, vì thời lượng của diễn viên chính AI trải dài từ đầu đến cuối phim, khuôn mặt, đôi mắt và biểu cảm đơ cứng ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của khán giả trên màn ảnh rộng. Ngoài ra, việc nhân vật AI vẫn giữ nhiều đường nét của Thùy Tiên cũng khiến cho người xem khó chịu.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, phim còn bị chê ở khâu kịch bản với câu chuyện trong phim bị thiếu kịch tính, nội dung dàn trải, nhàm chán. Hai nhân vật chính - chú An (Quyền Linh thủ vai) và Hoàng Linh (diễn viên AI) chưa được khắc họa đủ chiều sâu.

Đạo diễn Bảo Nhân và nhà sản xuất khẳng định việc sử dụng AI là giải pháp hợp lý nhất để đưa phim ra rạp. Họ cho biết đã cân nhắc kỹ về pháp lý, khẳng định Thùy Tiên vi phạm hợp đồng nên không có quyền khiếu nại nhà sản xuất. Giọng của nhân vật nữ chính cũng được lồng lại hoàn toàn bởi một diễn viên khác.

Không chỉ hình ảnh, kịch bản phim "Chốt đơn" cũng bị đánh giá thiếu chiều sâu.

Tháng 12/2024, Thùy Tiên được giới thiệu là nữ chính trong Chốt đơn, dự án đánh dấu lần thứ hai cô chạm ngõ điện ảnh, do bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito thực hiện.

Tuy nhiên, giữa tháng 5, thông tin Thùy Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life, khiến dư luận xôn xao.

Thời điểm đó, poster giới thiệu phim Chốt đơn bị gỡ khỏi website đơn vị phát hành và fanpage của phim cũng biến mất.

Ban đầu, phim dự kiến ra mắt ngày 7/3, nhưng đến cuối tháng 2, đơn vị phát hành thông báo dời lịch chiếu sang 20/6 để hoàn thiện hậu kỳ. Lịch phát hành tiếp tục được điều chỉnh sau ồn ào của Thùy Tiên.