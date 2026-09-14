AEON Hải Dương chốt ngày khai trương 3/10, quy tụ 37 cửa hàng và rạp chiếu phim

(VTC News) -

AEON Hải Dương sẽ chính thức khai trương ngày 3/10, trở thành trung tâm thương mại thứ 10 của AEON tại Việt Nam và là mô hình quy mô vừa đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Tọa lạc tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, AEON Hải Dương nằm trên trục giao thông kết nối Hà Nội với khu vực trung tâm Hải Phòng, trong khu vực đang phát triển mạnh các khu công nghiệp và khu dân cư.

(Từ trái sang) ông Ohizumi Hirofumi, ông Tezuka Daisuke, ông Đàm Mạnh Tuấn đại diện Tập đoàn AEON chia sẻ tại sự kiện Họp báo Giới thiệu TTTM AEON Hải Dương.

Với diện tích khu đất khoảng 35.700 m², tổng diện tích sàn 38.100 m² và tổng diện tích cho thuê khoảng 26.000 m², trung tâm gồm 3 tầng nổi, quy tụ khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON cùng 37 cửa hàng chuyên doanh. Trung tâm có sức chứa bãi đỗ khoảng 600 ô tô và 1.100 xe máy, phục vụ khu vực dân cư khoảng 330.000 người trong phạm vi 15 phút lái xe.

Đây là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ ba được AEON phát triển tại Việt Nam, sau AEON Tân An và AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, trong chiến lược mở rộng tới các thành phố trung tâm của từng khu vực.

Phối cảnh TTTM AEON Hải Dương.

Điểm đến cho gia đình ba thế hệ

Với ý tưởng chủ đạo “A Paradise for 3-Generation Families” - Thiên đường dành cho gia đình ba thế hệ, AEON Hải Dương được định hướng trở thành điểm đến kết hợp mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí cho cả gia đình.

Không gian trung tâm được tổ chức thành các nhóm trải nghiệm gồm Ẩm thực; Trẻ em & Giải trí; Thời trang; Làm đẹp, Sức khỏe & Phụ kiện; và Không gian sống.

Tại Food World, khu vực siêu thị, Delica, Bakery được kết nối với hệ thống nhà hàng và quán cà phê, tạo thành không gian ẩm thực có khoảng 270 chỗ ngồi.

Khu vực Kids & Entertainment World tích hợp Kids Republic, các khu vui chơi trong nhà và rạp chiếu phim, hướng tới trải nghiệm trọn ngày cho các gia đình.

Phối cảnh TTTM AEON Hải Dương.

Mua sắm, ăn uống và giải trí trong một điểm đến

AEON Hải Dương tập trung các nhu cầu từ mua sắm thực phẩm hằng ngày đến thời trang, làm đẹp, thể thao, sản phẩm phong cách sống, trẻ em và giải trí.

Tầng 1 tập trung vào ẩm thực, thời trang, làm đẹp và sức khỏe, với siêu thị thực phẩm, Delica & Bakery, nhà hàng, quán cà phê cùng các ngành hàng thiết yếu. Sảnh sự kiện sẽ tổ chức các hoạt động theo mùa, giới thiệu sản phẩm và sự kiện cộng đồng trong năm.

Tầng 2 tập trung vào thời trang, không gian sống, trẻ em và giải trí, với Kids Republic, khu vui chơi trong nhà KID’S BOX JUMBO và khu vui chơi giải trí GiGO.

Tầng 3 bố trí AEON Beta Cinema cùng khu vực đỗ xe. Trung tâm cũng được trang bị trạm sạc xe điện EV.

Phối cảnh TTTM AEON Hải Dương.

Tại khu vực siêu thị, AEON giới thiệu các nhóm thực phẩm tươi sống, sản phẩm hữu cơ, rau củ đạt các tiêu chuẩn như GLOBALG.A.P. và VietGAP, thủy hải sản, thực phẩm Ready to Cook và Ready to Eat, salad cùng các sản phẩm TOPVALU và hàng nhập khẩu.

Bên cạnh các sản phẩm phục vụ nhu cầu hằng ngày, siêu thị cũng đưa vào các sản phẩm gắn với đặc trưng địa phương như vải sấy, ổi đặc sản và các combo thịt tẩm ướp BBQ thuộc dòng Ready to Cook.

Theo AEON, việc kết hợp khu vực kinh doanh trực tiếp với hệ thống cửa hàng chuyên doanh nhằm tạo ra mô hình “một điểm đến”, giúp khách hàng có thể mua sắm, ăn uống, vui chơi và giải trí trong cùng một không gian.

Ông Đàm Mạnh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương, cho biết trung tâm hướng tới mang đến các tiêu chuẩn của AEON về an toàn, chất lượng, dịch vụ và sự tiện lợi, đồng thời trở thành một điểm kết nối mới của cộng đồng địa phương.

AEON Hải Dương sẽ mở cửa xuyên suốt trong năm. Tầng 1 hoạt động từ 8h-22h; tầng 2 và các cửa hàng chuyên doanh từ 10h-22h các ngày trong tuần, 9h-22h cuối tuần và ngày lễ; tầng 3 và rạp chiếu phim hoạt động từ 10h đến 2h hôm sau.

Trung tâm dự kiến có khoảng 1.000 nhân viên, trong đó khoảng 450 nhân viên làm việc tại khu vực Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị.