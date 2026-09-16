Á hậu Khánh Như trở thành đại sứ thương hiệu Nàng Mây, lan tỏa giá trị Việt

(VTC News) -

Khánh Như và Nàng Mây cùng đồng điệu

Từ hình ảnh một Á hậu trẻ trung, thanh lịch, Khánh Như hướng đến vẻ đẹp tự nhiên nhưng không ngừng đổi mới. Đây cũng là tinh thần tương đồng với cách Nàng Mây xây dựng thương hiệu: trân trọng những giá trị quen thuộc của người Việt.

Á hậu Khánh Như chính thức trở thành đại sứ thương hiệu Nàng Mây giai đoạn 2026-2027.

Nếu Khánh Như lựa chọn cách kể câu chuyện về vẻ đẹp Việt qua hình ảnh của một thế hệ phụ nữ mới, Nàng Mây lại bắt đầu câu chuyện ấy từ những nguyên liệu gần gũi với người Việt như bưởi, gừng, bồ kết, hà thủ ô…cùng các thành phần thiên nhiên lành tính khác.

Sự gặp gỡ này tạo nên một điểm chung tự nhiên: vẻ đẹp Việt không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều xa xôi, mà có thể được tìm thấy ngay trong những giá trị thân thuộc quanh mình.

Á hậu Khánh Như và đại diện Nàng Mây tại lễ ký kết đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026-2027.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn Khánh Như trở thành đại sứ thương hiệu, đại diện Nàng Mây cho biết: “Khánh Như hội tụ những giá trị mà Nàng Mây tìm kiếm: sự chân thành, nét đẹp tự nhiên và tinh thần sáng tạo đổi mới từ nhiệt huyết tuổi trẻ. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành này sẽ mang Nàng Mây đến gần gũi hơn với người tiêu dùng Việt”.

Nguyên liệu Việt trong câu chuyện làm đẹp

Với Nàng Mây, nguyên liệu Việt không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là điểm khởi đầu cho quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Sau hơn 2 năm ấp ủ và hoàn thiện định hướng, Nàng Mây chính thức giới thiệu những sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái chăm sóc tóc và làn da vào năm 2026. Thương hiệu tập trung khai thác các nguyên liệu quen thuộc của Việt Nam, kết hợp cùng quy trình nghiên cứu và công nghệ hiện đại để tạo nên những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày nay.

Các sản phẩm Nàng Mây được phát triển từ định hướng kết hợp giá trị nguyên liệu Việt với nghiên cứu và công nghệ hiện đại.

Nàng Mây hướng đến không đơn thuần là đưa nguyên liệu Việt vào mỹ phẩm, mà là làm thế nào để những nguyên liệu ấy được phát huy giá trị một cách hiệu quả và có chất lượng. Đó cũng là nền tảng cho triết lý “Đẹp tự nhiên từ thiên nhiên” mà thương hiệu theo đuổi.

Cùng viết tiếp câu chuyện vẻ đẹp Việt

Trong vai trò Đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026-2027, Á hậu Khánh Như sẽ đồng hành cùng Nàng Mây trong hành trình lan tỏa những giá trị ấy đến gần hơn với người tiêu dùng.

Sự đồng hành này không chỉ là câu chuyện giữa một thương hiệu và một gương mặt đại diện. Đó còn là sự gặp gỡ giữa hai cách kể về vẻ đẹp Việt: một bên là hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại, tự tin và luôn làm mới mình; một bên là những giá trị nguyên liệu quen thuộc được tiếp cận bằng tư duy mới.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, Nàng Mây kỳ vọng hành trình cùng Khánh Như sẽ góp phần đưa câu chuyện về nguyên liệu Việt đến gần hơn với phụ nữ Việt Nam.

Bởi với Nàng Mây, vẻ đẹp Việt không chỉ nằm ở những gì đã quen thuộc, mà còn ở cách chúng ta gìn giữ, phát triển và kể lại những giá trị ấy theo một cách mới.