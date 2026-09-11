8.000m² đất di tích ở Gia Lai cho thuê trái phép: Vì sao 4 năm chưa thể thu hồi?

Cũng theo ông Lê Minh Thông, địa phương xác định số tiền bồi thường do cá nhân đề nghị không đồng nghĩa với nghĩa vụ bồi thường của Nhà nước. Việc xác định tài sản có thuộc trường hợp được bồi thường hay không và mức bồi thường (nếu có) phải căn cứ vào nguồn gốc, thời điểm hình thành, tính pháp lý của từng tài sản, kết quả kiểm kê, thẩm định và quy định pháp luật.