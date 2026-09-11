8.000m² đất di tích ở Gia Lai cho thuê trái phép: Vì sao 4 năm chưa thể thu hồi?

Cận cảnh Khu đất di tích, thắng cảnh ở xã Vĩnh Thạnh (Gia Lai) cho thuê trái luật, 4 năm chưa thể thu hồi sau kết luận của Thanh tra.
Kết luận thanh tra nêu rõ việc UBND huyện Vĩnh Thạnh cho bà V.T. A.N thuê gần 8.000m² đất Đồi lâm viên là đất di tích, thắng cảnh để xây dựng Dự án Trung tâm vui chơi giải trí, thể thao Vĩnh Thạnh khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 và Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.
Theo hồ sơ vụ việc, sai phạm bắt đầu từ năm 2014 khi UBND huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định cũ) đã ban hành các văn bản đồng ý địa điểm, phê duyệt quy hoạch 1/500 và cho bà V.T. A.N thuê gần 8.000m² đất với thời hạn 50 năm. Tại thời điểm cho thuê, khu vực Đồi Lâm Viên chưa được đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh tự ý ban hành các quyết định khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là hành vi vượt thẩm quyền, vi phạm nghiêm trọng luật đất đai.
Theo tài liệu của Báo Điện tử VTC News có được, để thực hiện theo Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT, trong suốt 4 năm qua chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp xử lý như ban hành quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; ra thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất; hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với bà N.
Đồng thời, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan ngừng cấp nước sinh hoạt, ngừng cung cấp điện và ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhưng đến nay hiện trạng khu đất vẫn thể chưa thu hồi thực địa, mọi biện pháp vẫn chỉ nằm trên giấy.
Thậm chí theo ghi nhận, dù mọi giấy tờ có liên quan đã hủy, bà N. vẫn không bàn giao mặt bằng mà ủy quyền cho bà L.T.N.S tiếp tục quản lý, khai thác và chiếm dụng khu đất. Dù hạ tầng điện nước đã ngắt, nhưng những người thuê vẫn mắc điện năng lượng mặt trời để sử dụng, đặt câu hỏi lớn trong công tác quản lý và thực hiện kết luận thanh tra của chính quyền địa phương.
Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh cho rằng, nguyên nhân việc chưa hoàn tất thu hồi đất thực địa chủ yếu do bà S. (người được bà N. ủy quyền) có yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản trên đất.
Cũng theo ông Lê Minh Thông, địa phương xác định số tiền bồi thường do cá nhân đề nghị không đồng nghĩa với nghĩa vụ bồi thường của Nhà nước. Việc xác định tài sản có thuộc trường hợp được bồi thường hay không và mức bồi thường (nếu có) phải căn cứ vào nguồn gốc, thời điểm hình thành, tính pháp lý của từng tài sản, kết quả kiểm kê, thẩm định và quy định pháp luật.
“Vụ việc kéo dài thêm do UBND xã thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ mới tiếp nhận và cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chứ không có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc tác động từ quan hệ cá nhân. Hiện tại, địa phương đã thành lập Tổ kiểm kê tài sản, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh rà soát pháp lý và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
Được biết, cũng thực hiện theo Kết luận số 915/KL-TTT ngày 11/11/2022 của Thanh tra tỉnh Bình Định (cũ) với cùng một sai phạm, UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi tổng cộng gần 10 ha đất và tháo dỡ các công trình xây dựng trên diện tích đất được cho thuê không đúng thẩm quyền đối với ông N.C.Tr. tại thôn Vĩnh Trường vì không tự nguyện tháo dỡ, di dời.
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