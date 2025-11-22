72 người chết do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nghiêm trọng nhất

(VTC News) -

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 14h ngày 22/11, mưa lũ ở miền Trung những ngày qua khiến 72 người chết ở 6 địa phương.

Cụ thể: Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44 (tăng 17 người so với báo cáo sáng cùng ngày), Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5.

Bên cạnh đó, hiện có 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 triển khai cứu nạn và cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Về ngập lụt, theo báo cáo, Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập. Đắk Lắk còn phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ đang bị ngập (trong đó nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân ngập sâu).

Khánh Hòa chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn ngập lụt. Lâm Đồng hiện còn 127 hộ dân bị ngập.

Về nhu cầu hỗ trợ trước mắt, tỉnh Gia Lai hiện cần hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Tỉnh Đắk Lắk cần hỗ trợ: 2.000 tấn lương thực; 3.000kg hóa chất Cloramine B; 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.