7 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 2/8, Tổng cục Thuế đã tổ chức giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng và triển khai công tác những tháng cuối năm.

Báo cáo tại buổi giao ban, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thuế Quách Hào Hiệp cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 7 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.019.702 tỷ đồng, bằng 68,6% so với dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 34.377 tỷ đồng, bằng 74,7% so với dự toán, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 985.325 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ.

14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong đó một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; phí-lệ phí; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thu từ hoạt động xổ số…Về tổng thể, 26/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá.

Cuộc giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng và triển khai công tác những tháng cuối năm.

Tổng cục Thuế đánh giá, thu ngân sách 7 tháng năm 2024 mặc dù đạt khá, song số thu đạt khá chủ yếu tập trung tại các khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận chênh lệch của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và khối các công ty xổ số, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước do cơ bản đến nay đã thu xong 4/5 kỳ. Nếu không kể 3 khoản này thì thu nội địa do cơ quan thuế quản lý mới đạt được 62,3% dự toán.

Kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng cho thấy kinh tế có dấu hiệu dần hồi phục nhưng chưa đồng đều, bền vững giữa các khoản thu, sắc thuế, địa bàn, thị trường, ngành nghề, lĩnh vực.