7 năm hành trình 'Nối trọn yêu thương': Khi nghị lực được tiếp sức

(VTC News) -

Những người sống lớn hơn nghịch cảnh

Có những cuộc đời bắt đầu với nhiều thiệt thòi hơn người khác. Nhưng điều làm nên một con người không chỉ là những gì họ phải đối mặt, mà còn là cách họ lựa chọn sống sau nghịch cảnh. Đó cũng là điều mà “Nối trọn yêu thương” theo đuổi trong suốt hơn 7 năm qua.

Do ê-kíp Kênh Truyền hình Nhân đạo thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chương trình đã đi đến nhiều vùng miền, tìm kiếm và kể những câu chuyện về những con người bình dị nhưng có một điểm chung: họ không chỉ nỗ lực vượt qua hoàn cảnh của chính mình, mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho những người xung quanh.

Biên tập viên Nguyễn Nhật Mai, người gắn bó với chương trình, từng đặt câu hỏi: Vì sao có những người chịu nhiều thiệt thòi, thường được xem là yếu thế và dễ tổn thương, lại không chỉ tự mình vượt qua khó khăn mà còn có thể giúp đỡ, truyền cảm hứng cho người khác?

Sau nhiều năm đi và gặp, câu trả lời dần hiện lên trong chính những nhân vật của chương trình. Ở họ không chỉ có nghị lực để tồn tại, mà còn có khát vọng được sống có ích, được cống hiến và được trao đi.

Đỗ Hà Cừ là một trong những câu chuyện như thế. Mang trên mình di chứng chất độc da cam và chỉ có một ngón tay có thể cử động, anh đã biến tình yêu với sách thành “Không gian đọc Hy vọng”. Khi chương trình gặp anh năm 2019, mô hình mới có 8 không gian đọc. Đến nay, mô hình đã phát triển thành 34 thư viện cộng đồng với sự tham gia quản lý của những người khuyết tật.

Lê Thị Thắm sinh ra không có đôi tay nhưng không từ bỏ ước mơ trở thành giáo viên, từ việc dạy kèm, miễn học phí cho những học sinh khó khăn. Năm 2023, cô được tuyển dụng đặc cách và chính thức đứng trên bục giảng.

Còn Lê Văn Công, từ một người có đôi chân không lành lặn đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Đầu năm 2026, dù đang chấn thương, anh vẫn giành Huy chương Vàng tại ASEAN Para Games lần thứ 13.

Nhà báo Phạm Văn Hà - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân đạo và vận động viên cử tạ Lê Văn Công.

Đây chỉ là ba câu chuyện của gần 100 nhân vật mà “Nối trọn yêu thương” đã gặp. Họ khác nhau về hoàn cảnh, nghề nghiệp và hành trình sống, nhưng gặp nhau ở một lựa chọn: không để nghịch cảnh trở thành giới hạn cuối cùng của cuộc đời mình.

Nhà báo Phạm Văn Hà, Giám đốc Kênh Truyền hình Nhân đạo chia sẻ điều khiến anh nhớ về các nhân vật không chỉ là những gì họ đã trải qua, mà là cách họ lựa chọn sống sau những biến cố. “Họ đã sống một cuộc đời lớn hơn những gì họ có”, anh chia sẻ.

Đó cũng là lý do “Nối trọn yêu thương” không lựa chọn cách kể chuyện chỉ xoay quanh mất mát hay nghịch cảnh. Phía sau một hoàn cảnh khó khăn vẫn là một con người với khả năng, khát vọng và những lựa chọn riêng. Và chính những lựa chọn ấy mới mới là câu chuyện mà chương trình muốn đưa đến với khán giả.

Hành trình lan tỏa những câu chuyện đẹp

Một câu chuyện được kể trên truyền hình có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng với “Nối trọn yêu thương”, cuộc gặp giữa ê-kíp và nhân vật chưa bao giờ được xem là điểm kết thúc. Điều chương trình hướng tới là đưa những câu chuyện rất riêng đến với cộng đồng, để nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến của nhân vật có cơ hội được nhìn thấy, được đồng cảm, lan tỏa và tiếp tục nhân lên.

Để làm được điều đó, trước hết ê-kíp phải tạo dựng được sự tin tưởng từ những nhân vật. Có người e ngại trước máy quay. Có người không muốn nhắc lại những biến cố đã qua. Cũng có những trường hợp sức khỏe khiến kế hoạch ghi hình phải thay đổi.

Theo nhà báo Phạm Văn Hà, nếu chỉ mang tư cách một ê-kíp truyền hình và nghĩ rằng nhân vật sẽ sẵn sàng xuất hiện trước ống kính, chương trình khó có thể chạm đến những câu chuyện thật sự. Điều quan trọng là để nhân vật cảm thấy mình được lắng nghe và câu chuyện của mình được trân trọng.

Với biên tập viên Nguyễn Nhật Mai, những cuộc gặp ấy cũng không chỉ mang lại chất liệu cho một chương trình truyền hình. Nhiều nhân vật đã trở thành nguồn cảm hứng ngược lại cho chính những người thực hiện chương trình bởi nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến. Có những cuộc gặp đã qua nhiều năm nhưng cách sống của nhân vật vẫn ở lại trong ký ức của ê-kíp.

Nhiều nhân vật Nối trọn yêu thương đã trở thành nguồn cảm hứng cho chính những người thực hiện chương trình bởi nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến.

Giá trị của “Nối trọn yêu thương” không chỉ nằm ở việc đưa một hoàn cảnh đến với khán giả. Khi một câu chuyện được kể đủ chân thật, người xem có thể nhìn thấy phía sau một số phận là một con người đang nỗ lực sống, làm việc và đóng góp.

Sự đồng cảm vì thế không chỉ dừng lại ở thương cảm trước khó khăn, mà trở thành sự trân trọng đối với nghị lực và những điều tốt đẹp mà nhân vật lựa chọn trao đi.

Đó cũng là cách những câu chuyện riêng bắt đầu tạo ra những kết nối mới. Từ một cuộc gặp giữa ê-kíp và nhân vật, câu chuyện được mở rộng thành cuộc gặp giữa nhân vật với khán giả. Từ đó, những tấm lòng muốn sẻ chia có cơ hội tìm thấy nhau.

Một câu chuyện đẹp, khi được kể đúng cách, có thể tạo ra nhiều câu chuyện đẹp khác. Và đó cũng chính là cách yêu thương được nối dài.

Để yêu thương tiếp tục được nối dài

Đằng sau những câu chuyện đến với khán giả là một hành trình bền bỉ của những người làm chương trình. Hơn 7 năm qua, ê-kíp “Nối trọn yêu thương” đã đi qua nhiều vùng miền, tìm kiếm những nhân vật có câu chuyện đáng kể, xây dựng sự tin tưởng để họ sẵn sàng chia sẻ và đưa những câu chuyện ấy đến với công chúng.

Gần 100 nhân vật là gần 100 cuộc gặp. Mỗi cuộc gặp lại mở ra một câu chuyện về nghị lực, lòng tốt, trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Nhưng để một hành trình như vậy có thể đi xa, bên cạnh những người kể chuyện cần có những người sẵn sàng đồng hành đủ lâu.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng “Nối trọn yêu thương” từ những ngày đầu. Sự đồng hành ấy không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn lực để chương trình có thể thực hiện các chuyến đi và kết nối với nhân vật.

Theo chia sẻ của biên tập viên Nguyễn Nhật Mai, đại diện doanh nghiệp đều trực tiếp tham gia các chuyến đi, gặp gỡ các nhân vật và duy trì kết nối với một số trường hợp sau khi chương trình lên sóng. Đó cũng là điểm khác biệt quan trọng của sự đồng hành: không chỉ giúp một câu chuyện được kể, mà cùng quan tâm đến giá trị mà câu chuyện ấy có thể tạo ra sau khi được kể.

“Cô gái sa mạc” Vũ Phương Thanh - đại diện Tân Hiệp Phát cùng biên tập viên Nhật Mai trong buổi trò chuyện với chị Huỳnh Thúy Niềm - Phó Chủ tịch Hội người khuyết tật Thành phố Cần Thơ trong Nối trọn yêu thương số tháng 2/2025.

Với Tân Hiệp Phát, sự đồng hành với “Nối trọn yêu thương” bắt đầu từ sự đồng điệu sâu sắc với những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi: nghị lực vượt qua thử thách, tinh thần lạc quan, lòng tốt và khát vọng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Mỗi nhân vật của chương trình, dù trải qua những biến cố khác nhau, đều lựa chọn đón nhận nghịch cảnh, sống có ý nghĩa và tiếp tục đóng góp cho những người xung quanh. Khi lòng tốt và nghị lực cùng song hành, những giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên - từ mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp đến cộng đồng.

Đó cũng là tinh thần tiếp thêm động lực để mỗi người vượt qua giới hạn của chính mình, tiếp tục cống hiến và cùng tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đó cũng là điều khiến những câu chuyện của chương trình có sức lay động.

Nếu chương trình giúp những câu chuyện ấy được nhìn thấy, được lắng nghe và được kết nối với cộng đồng, thì sự đồng hành của doanh nghiệp góp phần để hành trình ấy có thể được duy trì và lan tỏa rộng hơn.

Sau hơn 7 năm, “Nối trọn yêu thương” đang chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Nhà báo Phạm Văn Hà cho biết, ê-kíp đang cải tiến format, đặc biệt trên không gian số, nhằm tăng sự tương tác giữa nhân vật với cộng đồng và đưa những câu chuyện đẹp đến với nhiều người hơn.

Đây là bước phát triển phù hợp với chính tinh thần mà chương trình đã theo đuổi: không chỉ kể một câu chuyện, mà tìm cách để câu chuyện ấy tiếp tục tạo ra những kết nối sau khi chương trình kết thúc.

Nhìn lại hành trình ấy, điều đọng lại của “Nối trọn yêu thương” không chỉ là số nhân vật đã gặp hay những vùng đất đã đi qua. Đó là những cuộc gặp để lại niềm tin, là những câu chuyện giúp người khác nhìn nghịch cảnh bằng một ánh nhìn khác, là những con người từng nhận được yêu thương, sự sẻ chia và sau đó lại tiếp tục trao đi, là những kết nối được tạo nên giữa nhân vật, ê-kíp, khán giả cùng những người đồng hành.

Từ một con người dám bước qua nghịch cảnh, một câu chuyện được kể. Từ một câu chuyện được kể, những hạt mầm nhân ái được đánh thức, và từ những hạt mầm ấy, những câu chuyện đẹp khác có thể bắt đầu.

Đó cũng là ý nghĩa của “Nối trọn yêu thương”, không để một câu chuyện đẹp dừng lại ở nơi nó được kể, mà tiếp tục nối câu chuyện ấy với những con người có thể lắng nghe, sẻ chia và viết tiếp.