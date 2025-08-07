(VTC News) -

Chè xanh (trà xanh) là thức uống được nhiều người yêu thích. Không ít người có thói quen uống nước chè xanh vào buổi sáng. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước chè xanh vào buổi sáng?

Tăng năng lượng

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Shefinds cho biết, trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) nói rằng cũng giống như cà phê, nước chè xanh cũng là nguồn cung cấp caffeine.

Theo trường Y tế Công cộng Harvard, 200g trà xanh chứa khoảng 28mg caffeine. Trong loại trà xanh hữu cơ mà trường lựa chọn, lượng caffeine lên tới 31-45mg. Mặc dù hàm lượng caffeine trong trà xanh ít hơn nhiều so với một tách cà phê (khoảng 95mg) nhưng vẫn giúp bạn tỉnh táo, có thể tập trung suốt cả ngày, làm việc hiệu quả hơn.

Thúc đẩy trao đổi chất

Sau khi uống chè xanh, khả năng tiêu hóa được cải thiện. Trong 7 ngày qua, bạn sẽ không bị táo bón hoặc đầy hơi. Dạ dày không bị kích ứng mặc dù liên tục uống trà xanh và đi tiêu đều đặn.

Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Shefinds cho biết, tiến sĩ người Mỹ Josh Axe giải thích: "Chè xanh là thực phẩm bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống. Suốt hàng thế kỷ qua, thức uống này được đánh giá có tác dụng tăng cường trao đổi chất nhờ các hợp chất chống oxy hóa đặc biệt".

Tiến sĩ Nikola Djordjevic cũng đề cập: "Chè xanh là thức uống thần kỳ chứa nhiều chất chống oxy hóa, thậm chí có thể ngăn ngừa ung thư, khối u, cholesterol cao và bệnh tim”.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Sự gia tăng lượng đường trong máu có thể khiến bạn tăng cân; không chỉ lượng đường trong máu cao có thể kích hoạt cơ thể bạn tích trữ glucose dưới dạng chất béo mà còn có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn không lành mạnh và giảm năng lượng. May mắn thay, trà xanh có thể giúp ích.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết tất cả các nhà nghiên cứu Nhật Bản và các nhà nghiên cứu Mexico đều phát hiện ra rằng các chất chống ô xy hóa trong trà xanh hạn chế tổng lượng carb được cơ thể hấp thu sau bữa ăn, điều này cuối cùng giúp cải thiện quá trình chuyển hóa đường.

Thu nhỏ các tế bào mỡ

Khi bạn giảm mỡ (trắng), bạn không thực sự loại bỏ các tế bào mỡ mà thay vào đó, các tế bào mỡ hoặc tế bào tạo mỡ sẽ thu nhỏ lại. Các hợp chất trong trà xanh gọi là catechin thực sự giúp kích hoạt sự thu nhỏ này. Các catechin kích hoạt việc giải phóng chất béo từ các tế bào mỡ, đặc biệt là ở bụng.

Chè xanh là thức uống lành mạnh tốt cho sức khoẻ

Làm tan mỡ bụng

Catechin mạnh nhất trong trà xanh là EGCG, hợp chất mạnh mẽ chịu trách nhiệm cho hầu hết các đặc tính giảm cân của trà xanh.Ngoài việc phục hồi sự trao đổi chất và thúc đẩy sự phân hủy chất béo, EGCG cũng có thể ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ mới.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông uống trà xanh chứa 136 mg EGCG giảm cân nhiều gấp đôi so với nhóm dùng giả dược và gấp bốn lần lượng mỡ bụng trong vòng ba tháng.

Lượng EGCG trong trà xanh thay đổi, nhưng loại trà có thể pha trung bình chứa 25-86 mg mỗi khẩu phần. Để có thêm EGCG, hãy chọn bột trà xanh (matcha).

Làm giảm mức cholesterol “xấu”

Một cuộc phân tích tổng hợp của Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã xem xét kết quả của 14 nghiên cứu, cho thấy rằng uống trà xanh làm giảm tổng lượng huyết thanh lúc đói và cholesterol “xấu” ở người lớn, Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước chè xanh vào buổi sáng?". Hãy thêm chè xanh vào thực đơn những loại thức uống nên tiêu thụ thường xuyên của mình.