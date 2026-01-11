(VTC News) -

Chị Thu Hường (Hà Nội) không giấu nổi hoang mang khi đọc thông tin Nestlé Việt Nam thu hồi 17 lô sữa NAN do nguy cơ liên quan đến độc tố Cereulide. Con trai chị đã dùng loại sữa này từ khi mới chào đời, nay 16 tháng tuổi, ngày nào cũng uống vài cữ.

“Con từng có vài đợt rối loạn tiêu hóa, tôi chỉ nghĩ do ăn uống thất thường. Giờ đọc tin sữa có nguy cơ nhiễm độc tố, tôi thực sự lo lắng, không biết con mình có bị ảnh hưởng hay không”, chị Hường chia sẻ.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết Cereulide là độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong môi trường và thực phẩm, có khả năng tạo bào tử và tồn tại bền vững.

Điểm đáng ngại là Cereulide chịu nhiệt rất cao, không bị phá hủy khi đun nấu thông thường. “Độc tố này có thể chịu được nhiệt độ 121°C trong 30 phút. Vì vậy, dù pha sữa bằng nước nóng, nếu sản phẩm đã nhiễm từ trước thì cũng không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố”, TS Sơn nhấn mạnh.

6 dấu hiệu bất thường sau khi trẻ uống sữa bột, bố mẹ cần đưa ngay tới bệnh viện

Cereulide gây ngộ độc thực phẩm cấp tính với các biểu hiện như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi. Triệu chứng thường xuất hiện nhanh, chỉ sau 30 phút đến 6 giờ kể từ khi sử dụng thực phẩm nhiễm độc.

“Tuy nhiên, phần lớn trường hợp nếu được chăm sóc đúng, đặc biệt là bù nước và điện giải kịp thời, trẻ sẽ hồi phục sau giai đoạn cấp và không để lại di chứng lâu dài”, TS Sơn cho biết.

Vị chuyên gia lưu ý, ngộ độc do Cereulide không diễn tiến âm thầm. Nếu sau khoảng 6 giờ kể từ khi uống sữa mà trẻ không có các dấu hiệu như nôn, đau bụng, tiêu chảy, khả năng bị ngộ độc cấp là rất thấp. “Khi trẻ vẫn khỏe, ăn uống và sinh hoạt bình thường, phụ huynh không nhất thiết phải đưa con đi khám”, ông nói.

Dù vậy, cha mẹ vẫn cần theo dõi trẻ trong 24 giờ đầu và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện 6 biểu hiện bất thường như: Nôn mửa liên tục hoặc dữ dội; Buồn nôn kéo dài; Đau bụng quặn, khó chịu rõ rệt; Tiêu chảy nhiều; Dấu hiệu mất nước: khô môi, lừ đừ, ít đi tiểu; Trẻ lờ đờ, ngủ li bì hoặc thay đổi ý thức.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh không tự ý dùng thuốc cầm nôn, cầm tiêu chảy. Với ngộ độc độc tố, cơ thể cần đào thải chất độc ra ngoài, việc dùng thuốc sớm có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong đường ruột.