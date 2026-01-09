Mẹ trẻ run tay khi phát hiện con đã uống hết hộp sữa trong danh sách thu hồi

(VTC News) -

Chị Vân Anh, 32 tuổi, ở Hà Nội, vẫn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện hộp sữa con gái 4 tháng tuổi vừa uống hết thuộc danh mục bị Nestlé thu hồi trên toàn cầu và tại Việt Nam. Chỉ một thao tác tra cứu mã số lô trên website của Nestlé Việt Nam, nỗi lo của người mẹ trẻ lập tức trở thành sự thật.

“Hôm đó tôi đọc tin Nestlé thu hồi nhiều loại sữa vì lo ngại nhiễm độc tố Cereulide. Nghĩ bụng chắc không liên quan đến loại con mình uống, nhưng vẫn thử kiểm tra cho yên tâm. Không ngờ mã số in dưới đáy lon trùng khớp hoàn toàn với lô bị thu hồi”, chị kể.

Hộp sữa NAN 400 g con gái chị Vân Anh đã sử dụng hết. (Ảnh: NVCC)

Trước đó ít ngày, chị cũng vừa mua hộp sữa NAN INFINI PRO A2 800 g tại một cửa hàng quen với giá 805.000 đồng. “Khoảnh khắc nhìn thấy mã số trùng khớp với lô sữa thu hồi, tay tôi run lên. Con uống hết cả hộp rồi, liệu có ảnh hưởng gì không, có cần đi khám ngay không… Hàng loạt câu hỏi cứ xoáy trong đầu”, chị Vân Anh nói.

Ngay trong chiều hôm đó, chị mang lon sữa còn lại chưa bóc tem đến cửa hàng để trả. Người bán xác nhận đang thu hồi các sản phẩm thuộc diện cảnh báo, song với những hộp đã mở nắp, đã sử dụng, khách hàng được đề nghị chờ phương án xử lý chính thức từ hãng. “Họ nói sẽ thông báo sau, nhưng với tôi, từng giờ chờ đợi đều rất dài”, chị chia sẻ.

Hộp sữa NAN INFINI PRO A2 800 g chị Vân Anh mới mua cho con gái uống. (Ảnh: NVCC)

“Tôi chỉ mong có thông tin rõ ràng, hướng dẫn cụ thể từ nhà sản xuất và cơ quan chức năng. Trẻ đã uống sữa trong lô thu hồi cần theo dõi những dấu hiệu gì, khi nào thì phải đưa đi khám. Cha mẹ cần sự minh bạch để không phải sống trong lo sợ”, chị Vân Anh nói.

Không chỉ riêng chị Vân Anh, hai ngày qua, nhiều phụ huynh có con nhỏ cũng rơi vào trạng thái hoang mang. Trên các hội nhóm Facebook, hàng trăm bình luận bày tỏ lo lắng, chia sẻ cách kiểm tra mã lô, hỏi nhau xem có nên đưa con đi khám hay không.

Một bà mẹ khác, tự nhận là “người tiêu dùng trung thành” của Nestlé từ khi con mới lọt lòng, cho biết dù loại sữa con chị đang uống không trùng mã bị thu hồi, nhưng chị vẫn bất an. “Cùng một hãng, cùng dây chuyền sản xuất, liệu có khả năng rủi ro tương tự không? Trẻ sơ sinh sức đề kháng yếu, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến cha mẹ mất ăn mất ngủ”, người này viết.

Các thông số của hộp sữa trùng hợp với lô sữa bị thu hồi. (Ảnh: NVCC)

Theo TS.BS Đỗ Thị Hạnh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, sữa đóng vai trò quan trọng trong khẩu phần dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Khi sản phẩm không đảm bảo an toàn, nguy cơ sức khỏe có thể xuất hiện từ sớm, thường gặp nhất là rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường ruột.

Trong trường hợp sử dụng kéo dài, trẻ còn có thể đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng hơn như ảnh hưởng hệ thần kinh, chậm phát triển thể chất và nhận thức. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn sữa tại các hệ thống phân phối chính thống như công ty, siêu thị, cửa hàng uy tín; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì, hạn sử dụng, mã vạch và nguồn gốc sản phẩm.

Việc mua sữa trôi nổi, giá rẻ bất thường qua mạng xã hội hoặc các kênh không rõ xuất xứ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong quá trình sử dụng, cha mẹ cần theo dõi định kỳ sự phát triển của trẻ thông qua cân nặng, chiều cao và khả năng nhận thức. Nếu nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo chất lượng hoặc có dấu hiệu là hàng giả, cần ngừng sử dụng ngay và thông báo cho cơ quan chức năng.

Ở góc độ tâm lý, TS.BS Hạnh cho rằng người tiêu dùng không nên quá hoang mang trước các thông tin lan truyền. Phụ huynh cần chủ động tiếp cận các nguồn tin chính thống từ cơ quan y tế, đối chiếu mã số sản phẩm đang dùng và chỉ lựa chọn sữa được phân phối bởi đơn vị chính hãng, có đầy đủ tem nhãn phụ theo quy định.

Nestlé Việt Nam cho biết việc thu hồi được thực hiện sau rà soát định kỳ, khi phát hiện một nguyên liệu thô là dầu PUFA do nhà cung cấp châu Âu cung ứng có nguy cơ xuất hiện dạng vết Cereulide – độc tố của vi khuẩn Bacillus cereus. Nguyên liệu này chỉ được sử dụng với hàm lượng rất nhỏ trong một số sữa công thức sản xuất tại châu Âu.

Doanh nghiệp khẳng định chưa có bằng chứng Cereulide tồn tại trong các lô sữa NAN bị thu hồi, song vẫn chủ động thu hồi theo nguyên tắc thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Nestlé Việt Nam nhấn mạnh các sản phẩm ngoài 17 lô nói trên, gồm nhiều dòng NAN, S-26, Nutren Junior, Peptamen Junior…, vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Y tế yêu cầu dừng kinh doanh, tăng cường kiểm tra một số lô sữa Nestlé nghi ngại liên quan đến độc tố vi khuẩn. Trước đó, Nestlé đã triển khai thu hồi sữa công thức tại nhiều quốc gia từ cuối năm 2025, mở rộng trong tháng 1/2026, như một biện pháp phòng ngừa sau các xét nghiệm an toàn.

Thực tế, thị trường sữa trong nước từng ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến chất lượng, gây xáo trộn tâm lý người tiêu dùng. Gần đây, Bộ Y tế yêu cầu rà soát và thu hồi toàn bộ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition sau khi Mỹ báo cáo 31 trường hợp trẻ nhiễm độc botulinum.

Trước đó, tháng 4/2025, cơ quan công an cũng triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả với doanh thu lên tới gần 500 tỷ đồng. Các sản phẩm này được quảng cáo chứa những thành phần cao cấp như yến sào, đông trùng hạ thảo, song thực tế không có giá trị dinh dưỡng như công bố.

Danh sách 17 lô sữa NAN vừa được Nestlé Việt Nam thu hồi