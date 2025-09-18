Mùa thu Hà Nội 'phủ sóng' cõi mạng, giới trẻ đua nhau 'chill' theo cách riêng

(VTC News) -

“Vạn vật đều thua mùa thu Hà Nội” là câu nói đang được giới trẻ lan truyền để miêu tả về mùa đẹp nhất trong năm ở Thủ đô. Nội dung này đang bao phủ mạng xã hội. Từ Facebook, TikTok đến Threads, khắp nơi đều ngập tràn những hình ảnh và câu chuyện xoay quanh cách mà mỗi người tận hưởng mùa thu.

Hashtag “mùa thu Hà Nội” đang liên tục xuất hiện trên các nền tảng với hàng triệu lượt xem. Điều thú vị là không cần đầu tư cầu kỳ, chỉ một khoảnh khắc đơn giản như chụp chiếc lá rơi, tách cà phê nóng hay góc phố nắng vàng cũng đủ để nhận được hàng nghìn lượt yêu thích.

Cõi mạng ngập tràn hình ảnh thu Hà Nội

Thời tiết Thủ đô vẫn chưa thực sự mang vẻ dịu dàng bảng lảng đặc trưng của mùa thu, vẫn còn những ngày nắng chói. Tuy nhiên, điều đó không ngăn giới trẻ hưởng thụ mùa thu Hà Nội, nhất là khi ngày Thu phân đang đến gần. Họ đua nhau khoe những bộ ảnh “vibe mùa thu” trên mạng xã hội; Hồ Gươm và phố Phan Đình Phùng trở thành hai điểm check-in được nhắc đến nhiều nhất.

Hồ Gươm mùa này được ví như “background tốn dung lượng nhất” vì đứng ở bất kỳ góc nào cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp. Mặt hồ gợi sóng lăn tăn, hình ảnh tháp Rùa cổ kính, hàng cây rợp bóng và cầu Thê Húc đỏ rực luôn là bối cảnh tuyệt vời để chụp ảnh.

Chia sẻ về bộ ảnh gây sốt mạng mới chụp ở Hồ Gươm gần đây, cô gái trẻ Lê Chi cho biết: “Mình không chuẩn bị gì nhiều, chỉ đơn giản muốn ghi lại khoảnh khắc Hà Nội vào thu. Buổi sáng ra Hồ Gươm, thấy nắng vàng và gió mát, mọi thứ trở nên trong trẻo đến lạ. Mình nghĩ ai yêu Hà Nội đều sẽ muốn lưu giữ những hình ảnh như thế này. Với mình, mùa thu ở Hồ Gươm không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần ngồi xuống, hít thở không khí và chụp lại là đã có bức ảnh đẹp rồi”.

Lê Chi trong bộ ảnh chụp tại Hồ Gươm với hàng nghìn tương tác.

Hồ Gươm là nơi chỉ cần chụp ảnh là đẹp.(Ảnh: Hueling.do)

Trên phố Phan Đình Phùng, những xe hoa cúc vàng, hoa thạch thảo tím đã bắt đầu xuất hiện, khiến con phố trở nên rực rỡ. Hình ảnh các bạn trẻ bên xe hoa này được chia sẻ hàng loạt, tạo thành "trend” của mùa thu. Không ít người nhận xét rằng, chỉ cần ngắm những bức ảnh ấy thôi cũng đủ cảm nhận sự dịu dàng, trong trẻo của thu Hà Nội, chẳng kém gì những khung cảnh lãng mạn ở châu Âu.

Ẩm thực mùa thu Hà Nội lên ngôi

Song song với việc khoe ảnh lãng mạn, những món ăn đặc trưng của mùa thu Hà Nội cũng được nhắc đến không ngừng, từ cốm làng Vòng, xôi cốm, bánh cốm cho đến những quán ốc nóng, bát phở nghi ngút khói, chiếc bánh mì nóng giòn buổi sáng, hay mẹt ăn vặt vỉa hè.

Cốm là món ăn đặc trưng của mùa thu Hà Nội. (Ảnh: Nguoingonangon)

“Cứ đến mùa này, mình nhất định phải mua cốm về ăn. Cốm non mềm dẻo, thơm mùi lúa mới khiến mình cảm thấy như mùa thu đang ở ngay trong nhà”, Nguyễn Trần Mai Anh (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Với nhiều bạn trẻ từ nơi khác đến, ẩm thực Hà Nội chính là điều khiến họ nhớ mãi. Đỗ Minh Quân (24 tuổi, TP.HCM) kể: “Mình mới ra Hà Nội chơi lần đầu vào mùa thu. Ngồi ở một quán cà phê nhỏ trong phố cổ, gọi ly cà phê nóng, ăn kèm bánh trung thu rồi nhìn dòng người đi lại, cảm giác thật sự rất khác biệt. Ở TP.HCM không có kiểu chill này”.

Cũng đến từ TP.HCM, Bùi Hoài Thương, 21 tuổi, rất hào hứng với những hàng quán vỉa hè: “Mình thích nhất là lê la ăn quà vặt. Ốc nóng, nem rán hay chè ở mấy quán nhỏ đều rất ngon. Thấy trên mạng chia sẻ nhiều về food tour mùa thu, mình cũng thử và quả thật rất đáng trải nghiệm”.

Trên các diễn đàn ẩm thực, danh sách món ngon, quán ngon cho “Food tour Hà Nội mùa thu” đang được cộng đồng mạng tổng hợp và chia sẻ nhiệt tình, từ những hàng phở gia truyền đến các quán chè, quán ốc...

Món ăn đặc trưng không thể bỏ lỡ vào mùa thu. (Ảnh: Nguyenv.hung, cun.bn)

Những bát phở đậm nét Hà Nội. (Ảnh: Dieppngoc; _hhoaue)

"Chill" trong quán cà phê rêu phong

Không phải ai cũng lựa chọn đi chụp ảnh ở Hồ Gươm hay tìm đến những hàng quán ăn nổi tiếng để tận hưởng mùa thu. Một bộ phận giới trẻ tìm sự yên tĩnh trong những quán cà phê cũ kỹ, hay những quán nước vỉa hè mang đậm hơi thở thời gian.

Những quán cà phê này thường không quá nổi bật, đôi khi chỉ là căn nhà nhỏ trong ngõ sâu với tường loang lổ màu sơn cũ, vài chiếc bàn ghế gỗ xếp đơn sơ. Chính sự giản dị ấy lại khiến nhiều người cảm thấy gần gũi và dễ tìm thấy sự an yên.

Nhiều bạn trẻ thích tìm sự yên tĩnh trong những quán cà phê cũ kỹ. (Ảnh: Hienemem)

"Mình thích nhất là được ngồi trong quán nhỏ, nhìn qua ô cửa sổ có vài nhành hoa cúc vàng cắm vội. Ngồi ở đó, gọi ly cà phê nóng, mở một cuốn sách hoặc chỉ đơn giản là thả hồn nhìn dòng người qua lại, mùa thu Hà Nội như hiện hữu rõ ràng hơn. Mùi cà phê quyện cùng gió thu, thấy mình đang sống chậm lại", Nguyễn Minh Hằng (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Không ồn ào như những địa điểm check-in nổi tiếng, cũng không cần đầu tư cầu kỳ, với nhiều bạn trẻ, cách “chill mùa thu” này lại mang đến trải nghiệm riêng biệt, khiến người ta nhớ mãi về những ngày thu Hà Nội.

Quán cà phê trong căn nhà 125 năm tuổi. (Ảnh: Rocoffee)

“Chill mùa thu” không chỉ dừng lại ở việc đăng ảnh hay review. Nhiều bạn trẻ coi đây là dịp để hẹn hò, tụ tập bạn bè, hoặc đơn giản là tự thưởng cho bản thân một khoảng lặng giữa guồng quay công việc.

Trên TikTok, hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc đi dạo dưới hàng cây rụng lá, ngồi cà phê đọc sách, hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc ngước nhìn bầu trời trong xanh cũng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích. Sự lan tỏa này cho thấy mùa thu Hà Nội là nguồn cảm hứng lớn giúp giới trẻ tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống.