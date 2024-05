4 mẹo 'xịn sò' giúp giảm mỡ nội tạng, loại bỏ nguy cơ béo phì và bệnh tật

(VTC News) -

Mọi người thường tìm cách giảm mỡ bụng, giảm cân để vóc dáng chuẩn hơn, nhưng ít ai chú ý giảm mỡ nội tạng. Dưới đây là 4 mẹo giúp bạn tăng tốc độ trao đổi chất và giảm nguy cơ bệnh tật, béo phì.

Rút ngắn khoảng cách các bữa ăn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc chia nhỏ các bữa ăn là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn có cân nặng lý tưởng. Khi bạn ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, cơ thể không có xu hướng tích trữ chất béo như khi ăn ít bữa lớn. Thay vào đó, nó sẽ sử dụng năng lượng từ thức ăn hiệu quả hơn và giúp giảm khả năng tích trữ chất béo.

Bạn nên chia bữa ăn thành 5-6 bữa nhỏ trong ngày, với khoảng cách 2-3 giờ giữa mỗi bữa. Đồng thời, bạn hãy lưu ý đảm bảo các bữa nhỏ chứa protein, chất béo lành mạnh, carbohydrate và rau xanh.

Việc chia nhỏ các bữa ăn là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn có cân nặng lý tưởng. (Ảnh: Pinterest)

Bổ sung nhiều protein

Protein là chất dinh dưỡng cần thiết khi giảm cân. Nhờ protein bạn sẽ không có cảm giác đói do giảm nồng độ hormone ghrelin. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều protein giúp cơ thể giảm mỡ nội tạng hơn. Nghiên cứu ở 23.876 người trưởng thành cho thấy càng ăn nhiều protein, chỉ số BMI càng thấp, chỉ số cholesterol tốt càng cao và vòng eo càng nhỏ. Bạn có thể nạp nhiều protein chất lượng cao từ những loại thực phẩm như thịt lợn nạc, cá, thịt gà, các loại hạt, đậu, trứng...

Hạn chế tiêu thụ đường

Đường là thành phần được dùng nhiều khi chế biến thức ăn, nước uống. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều đường, bạn có thể rất dễ bị béo phì. Nhiều nghiên cứu cho thấy fructose trong đường có thể tăng lượng mỡ nội tạng một cách đáng kể. Vì vậy, bạn cần tránh ăn đường và các loại thức ăn chứa đường bổ sung như bánh kẹo, bánh ngọt, các món tráng miệng.

Uống đủ nước

Uống đủ nước là một trong những thói quen uống nước dễ dàng nhất để giảm mỡ nội tạng. (Ảnh: Pinterest)

Theo trang Eat this not that, uống đủ nước là một trong những thói quen uống nước dễ dàng nhất để giảm mỡ nội tạng và kiểm soát quá trình giảm cân tổng thể. Hơn nữa, các phân tử nước tương tác với chất béo giúp đốt cháy chất béo được lưu trữ từ cơ thể. Cơ thể cần nước để tiêu thụ calo, uống hơn 8 ly nước mỗi ngày có thể tiêu thụ nhiều calo hơn.