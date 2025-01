4 loại trái cây tốt cho sức khỏe nên ăn mỗi ngày

(VTC News) -

Trái cây không chỉ ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp bạn tràn đầy năng lượng. Các loại trái cây là một trong những nguồn cung cấp chất xơ lành mạnh cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, góp phần chống lại các tác nhân gây bệnh. Theo United Daily News, dưới đây là 4 loại quả bạn nên ăn mỗi ngày.

Trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp bạn tràn đầy năng lượng (Nguồn ảnh: United Daily News)

Chuối

Chuối là loại trái cây rất phổ biến, không chỉ bổ dưỡng mà còn rất tiện lợi khi ăn. Loại quả này là nguồn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là kali, vitamin B6 và vitamin C, giúp điều hòa huyết áp, duy trì sức khỏe tim mạch và cải thiện hệ cơ và thần kinh.

Quả chuối chứa nhiều chất xơ, tác dụng kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đại tiện. Tuy nhiên, bạn không nên ăn chuối khi bụng đói.

Táo

Câu nói “Mỗi ngày ăn một quả táo, giúp tránh xa bác sĩ” được rất nhiều người truyền tai nhau, nhằm nêu cao giá trị loại quả này đem lại. Các nghiên cứu hiện đại cũng chỉ ra rằng, táo là loại quả tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng phong phú.

Ăn táo giúp bạn bổ sung polyphenol và chất chống oxy hóa, ngăn ngừa bệnh tim mạch, hỗ trợ phòng tránh ung thư bảo vệ đường tiêu hóa. Vì vậy, ăn táo thường xuyên là một trong những lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Dâu tây

Dâu tây là loại trái cây phổ biến nhất vào mùa đông. Khi mùa dâu tây đến, nhiều món tráng miệng và món ngon từ dâu tây sẽ có mặt trên thị trường. Dâu tây không chỉ dễ ăn mà còn chứa nhiều vitamin C, tác dụng thúc đẩy hấp thụ sắt, cải thiện tình trạng thiếu máu.

Quả dâu tây chứa anthocyanin, có thể làm tăng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL-C) và giảm cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL-C), giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ngoài ra, dâu tây còn chứa các chất dinh dưỡng như axit folic và axit ellagic có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, bảo vệ hệ tiết niệu.

Thanh long

Quả thanh long được nhiều người ưa chuộng vì đây là loại quả ngon ngọt, mát và giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Loại quả này là một trong những loại trái cây tiêu biểu của mùa hè, thường được chia thành thanh long ruột đỏ và ruột trắng.

Thanh long rất giàu chất xơ hòa tan trong nước, carotene, vitamin B1, B2, B3, B12, C và chứa protein thực vật trong cùi. Các thành phần dinh dưỡng trong quả thanh long giúp đẩy nhanh quá trình đào thải chất độc ra khỏi cơ thể để tránh hấp thu qua đường ruột. Phần hạt đen rất giàu khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt.

Ngoài ra, ăn thanh long cũng giúp bạn chống lại các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, ung thư, tiểu đường. Vitamin C trong thanh long giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ các tế bào bạch cầu khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra.