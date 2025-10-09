4 loại thực phẩm tưởng sạch nhưng có thể chứa nhiều vi khuẩn

(VTC News) -

Trong đời sống ẩm thực hàng ngày, có rất nhiều món ngon trông có vẻ sạch sẽ, vệ sinh nhưng thực ra có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe, mọi người cần thận trọng khi sử dụng để không bị ảnh hưởng tới đường tiêu hóa hoặc ngộ độc.

Sau đây là 4 loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Trứng lòng đào

Trứng lòng đào là món ăn được nhiều người ưa thích. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người thích trứng lòng đào và luôn luộc theo kiểu này cho dễ ăn. Tuy nhiên, trứng có thể chứa vi khuẩn salmonella, cần phải đun nóng liên tục ở nhiệt độ trên 70°C mới tiêu diệt hoàn toàn. Do lòng đỏ của trứng lòng đào chưa đông hoàn toàn, và nhiệt độ lõi thường dưới 60°C, nên nó có thể ẩn chứa các vi khuẩn gây hại.

Nếu bạn ăn trứng lòng đào chứa salmonella trong thời gian dài, vi khuẩn có thể xâm nhập vào ruột, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai có hệ miễn dịch suy yếu cũng có thể gặp các tình trạng nghiêm trọng hơn, bao gồm sốt cao và mất nước.

Trái cây cắt sẵn

Hãy cẩn trọng với các món trái cây cắt sẵn. (Ảnh: Sohu)

Trái cây cắt sẵn là món ăn bán chạy ở các siêu thị và cửa hàng trái cây, được nhiều người lựa chọn vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy lượng vi khuẩn E. coli trong trái cây cắt sẵn có thể vượt quá giới hạn khuyến nghị tới 42%. Hơn nữa, dao và thớt dùng để cắt trái cây có thể không được vệ sinh kỹ lưỡng, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Thực tế, việc cắt trái cây tại nhà không quá bất tiện và có thể kiểm soát được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu bạn nghiện trái cây cắt sẵn thì cần thay đổi thói quen này sớm.

Hải sản ngâm tương

Hải sản ngâm tương được rất nhiều tín đồ ẩm thực ưa chuộng. (Ảnh: Sohu)

Trong những năm gần đây, hải sải ngâm tương với hương vị "tươi, mềm và mịn" đã trở thành lựa chọn ẩm thực mới của nhiều người. Trên mạng xã hội, những món ăn này thường được chia sẻ rất nhiều với màu sắc hấp dẫn.

Tuy nhiên, hải sản ngâm tương là loại thực phẩm nguy cơ cao điển hình vì nó có thể mang theo vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes và ký sinh trùng (như sán lá gan và sán phổi) trong quá trình phát triển. Việc ướp gia vị như tương, muối không giúp tiệt trùng triệu để mà chủ yếu làm tăng hương vị. Những gia vị này có khả năng diệt khuẩn hạn chế, không diệt được ký sinh trùng trong hải sản, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Ngoài ra, nếu hải sản không tươi, nó có thể sản sinh ra histamine, gây ngộ độc histamine với các triệu chứng như da đỏ bừng, chóng mặt, buồn nôn và khó thở.

Sashimi

Dù thích ẩm thực Nhật Bản, bạn cần cẩn trọng với sashimi. (Ảnh: Sohu)

Sashimi là món ăn ưa thích của nhiều tín đồ ẩm thực Nhật Bản. Tương tự như hải sản sống ngâm tương, sashimi được ăn hoàn toàn sống, thậm chí không cần tẩm ướp hay nêm nếm. Thỉnh thoảng chúng ta thấy có báo cáo về việc nhiễm ký sinh trùng sau khi ăn sashimi cá hồi. Cá biển sâu có thể mang ấu trùng ký sinh trùng; sashimi thường được chấm với nước tương và wasabi, nhưng những thành phần này không đủ để tiêu diệt ký sinh trùng.

Vì vậy, chúng ta nên tránh ăn sashimi quá nhiều. Nếu ăn, cần đảm bảo cá rất tươi và không có vệt trắng bất thường.

Có thể thấy, bốn loại thực phẩm được đề cập ở trên có vẻ sạch sẽ và vô hại, nhưng thực chất chúng có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng và các mối nguy tiềm ẩn về an toàn thực phẩm. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, chúng ta phải luôn cảnh giác và không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của thực phẩm. Tốt nhất nên đảm bảo thực phẩm được rửa sạch, nấu chín kỹ và chế biến tươi mới.

Ngoài ra, bạn cũng nên hình thành thói quen rửa tay trước và sau bữa ăn để tránh lây nhiễm chéo. Nếu bạn bị buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc các triệu chứng khó chịu khác sau khi ăn, hãy nhanh chóng tìm đến các cơ sở y tế để có thể kịp thời điều trị.