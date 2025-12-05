4 loại thực phẩm mà nhân viên siêu thị thường tránh dùng

(VTC News) -

Trong siêu thị, bên cạnh hàng loạt hàng hóa chất lượng, cũng có một số "bẫy người tiêu dùng" mà ít ai biết đến. Dưới đây là một số loại thực phẩm mà nhiều nhân viên siêu thị tránh mua. Không phải chúng luôn kém an toàn, nhưng chất lượng nhiều khi không như bạn tưởng và nguy cơ cũng cao hơn.

Khay trái cây cắt miếng

Khay trái cây đã cắt miếng là lựa chọn hoàn hảo cho những người lười biếng. Chúng đầy màu sắc, được sắp xếp đẹp mắt và có thể ăn ngay khi mở ra. Chúng trông vừa tốt cho sức khỏe vừa tiện lợi.

Tuy nhiên, nhiều nhân viên siêu thị giàu kinh nghiệm nói rằng họ không bao giờ mua món đó, bởi lẽ, bán những những khay trái cây cắt miếng đầy màu sắc và gồm nhiều loại khác nhau này chính là cách xử lý những quả "có vấn đề". Đó có thể là những quả bị va đập trong quá trình vận chuyển, chín quá hoặc thậm chí bị thối một phần. Những chỗ hư hỏng đó đều được nhân viên loại bỏ rồi xắp xếp lại, đóng gói thành những khay trái cây đẹp mắt để bán.

Khay trái cây cắt miếng đôi khi là cách các siêu thị xử lý những quả "có vấn đề".

Thứ bạn đang mua không phải là trái cây tươi, mà là "xác trái cây". Xét về mặt kinh doanh, điều này cực kỳ thông minh. Nó biến rác thải đáng lẽ phải bỏ đi thành sản phẩm có lợi nhuận cao, kiểm soát hoàn hảo tỷ lệ hư hỏng.

Nếu bạn muốn ăn uống an tâm, lựa chọn tốt nhất là mua trái cây tươi nguyên quả và tự cắt tại nhà.

Thịt ướp sẵn

Những loại thịt được ướp sẵn giúp các bà nội trợ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mặt hàng mà nhân viên siêu thị thường tránh sử dụng, bởi vì nước ướp đậm đặc chỉ là "lá bùa vạn năng" che giấu chất lượng thực sự của thịt.

Một số loại thịt sắp hết hạn sử dụng, có màu sắc kém, hoặc thậm chí hơi có mùi; tuy nhiên người tiêu dùng thông thường khó phát hiện khi chúng đã được tẩm nước ướp đậm đà và được điều chỉnh bằng hương liệu nhân tạo. Điều đáng lo ngại hơn nữa là để làm cho thịt trông sáng hơn và mềm hơn, những sản phẩm này thường có hàm lượng natri cao đến mức nguy hiểm và chứa nhiều loại phụ gia có hại sức khoẻ.

Các loại thịt ướp sẵn nhiều khi chứa các loại phụ gia có hại cho sức khoẻ.

Bằng cách ướp thịt, nhiều siêu thị không chỉ kéo dài thời hạn sử dụng mà còn tăng giá trị của những loại thịt kém chất lượng, lợi dụng "sự tiện lợi" làm điểm bán hàng để thu lợi nhuận cao.

Bánh mì/bánh ngọt "vừa mới nướng"

Mỗi lần bước vào siêu thị, mùi thơm bốc ra từ khu vực bán đồ nướng thật khó cưỡng. Những loại bánh mì và bánh ngọt được quảng cáo là "nướng tươi mỗi ngày" và "không chất phụ gia" trông có vẻ lành mạnh hơn nhiều so với bánh mì đóng gói. Nhưng nhiều nhân viên tiết lộ đó chủ yếu là "lời nói dối đẹp đẽ". Nhiều lò bánh trong siêu thị thực chất chỉ là "xưởng hâm nóng".

Phần lớn bột bánh là sản phẩm bán thành phẩm đông lạnh được phân phối tập trung từ một nhà máy, đã chứa sẵn chất cải thiện hương vị, chất nhũ hóa và các chất phụ gia khác để đảm bảo hương vị và kéo dài thời hạn sử dụng. Công việc của nhân viên chỉ đơn giản là nướng bánh trong lò. Cái gọi là "không phụ gia" chỉ là chiêu trò tiếp thị.

Những loại bánh mì và bánh ngọt được quảng cáo là "nướng tươi mỗi ngày" đôi khi chỉ là "lời nói dối đẹp đẽ".

Các siêu thị lợi dụng mô hình "cửa hàng mặt tiền, nhà máy mặt sau" để gia tăng giá trị cho sản phẩm, bán với giá cao hơn nhiều so với giá thành. Nếu bạn thực sự quan tâm đến sức khỏe, tốt nhất nên chọn bánh mì nguyên cám đóng gói với danh sách thành phần rõ ràng, chỉ chứa bột mì, nước, men và muối, hoặc tìm đến các tiệm bánh uy tín.

Hải sản trong tủ đông

Trong tủ đông, hải sản được bọc trong lớp đá dày. Nhiều người tin rằng chúng được bảo vệ tốt và rất tươi. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với hải sản đã được "tái đông". Một số loại hải sản đã được rã đông trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản đường dài. Để giữ nguyên hình thức và tăng trọng lượng, người bán sẽ bọc lại chúng bằng một lớp "đá bảo vệ" dày.

Bạn nên chọn hải sản ướp lạnh có độ tươi ngon và giữ được dinh dưỡng tối đa.

Điều này có nghĩa là bạn có thể chi một nửa số tiền nhưng cuối cùng lại chẳng mua được gì ngoài đá. Hơn nữa, kết cấu của hải sản sẽ bị phá hủy do quá trình rã đông và đông lạnh nhiều lần, dẫn đến kết cấu khô và dai, đồng thời mất đi đáng kể chất dinh dưỡng.

Để mua được hải sản ngon, bạn nên chọn hải sản ướp lạnh có độ tươi ngon và giữ được dinh dưỡng tối đa.