6 loại thực phẩm vẫn có thể tiếp tục ăn dù đã hết hạn sử dụng

(VTC News) -

Rất nhiều người khi thấy thực phẩm để quá hạn ghi trên nắp hộp thường vội bỏ đi ngay. Thực tế, ăn thực phẩm quá hạn sử dụng thường sẽ gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, với một số nguyên liệu đặc biệt, nếu được bảo quản tốt, hạn của nó sẽ dài hơn chúng ta tưởng tượng. Sau đây là 6 loại thực phẩm hoàn toàn có thể tận dụng lại dù quá hạn trên nhãn mác.

Thực phẩm đóng hộp chưa mở nắp

Các thực phẩm đóng hộp kín thường ngăn vi khuẩn xâm nhập rất tốt. (Ảnh: Sohu)

Nếu bạn đã tích trữ trái cây hoặc thịt đóng hộp và đã quá hạn sử dụng một hoặc hai tháng, đừng vội vứt bỏ! Trước tiên, hãy kiểm tra hộp: nếu không bị phồng, cong vênh, gỉ sét hoặc rò rỉ, hãy mở nắp và ngửi. Miễn là trái cây hoặc thịt bên trong không có mùi hoặc chua thì vẫn an toàn để ăn.

Tại sao thực phẩm đóng hộp lại bền đến vậy? Đầu tiên, chúng được tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong quá trình sản xuất, tiêu diệt mọi vi khuẩn bên trong, sau đó được đóng gói chân không. Không có oxy hoặc độ ẩm, vi khuẩn không thể sinh sôi, vì vậy miễn là bao bì còn nguyên vẹn, chúng sẽ không bị hỏng.

Ví dụ, quả đào đóng hộp ngay cả sau ngày hết hạn vẫn có vị ngọt. Nhúng vài miếng vào sữa chua hoặc hâm nóng với bánh mì, chúng sẽ có vị ngon như đào tươi. Thịt đóng hộp thậm chí còn tiện lợi hơn; bạn có thể mở hộp và trộn với cơm, giúp bạn tiết kiệm công sức nấu nướng. Đây là một thực phẩm dự phòng hoàn hảo.

Sôcôla bảo quản trong tủ lạnh

Những người yêu thích sôcôla thường tích trữ hộp trong tủ đông, nhưng khi thấy kẹo đã hết hạn, họ thường tự hỏi liệu mình có thể ăn được không. Thực tế, miễn là sôcôla được bảo quản lạnh (khoảng 5°C), nó vẫn an toàn để ăn ngay cả khi đã hết hạn năm hoặc sáu tháng!

Lưu ý về sự thay đổi kết cấu: Sôcôla đen có thể có vị hơi đắng, trong khi sôcôla sữa có thể bị đông trắng (do đường phân hủy chứ không phải do hư hỏng). Mặc dù ăn trực tiếp có thể không ngon, nhưng sôcôla sữa lại rất lý tưởng để làm bánh. Bẻ nhỏ sôcôla, đun chảy và trộn vào bột bánh quy để có một món bánh sôcôla đậm đà. Hoặc, rưới sôcôla lên bánh, khi nguội sẽ tạo thành lớp vỏ giòn tan, giúp bạn tiết kiệm được chi phí.

Mật ong vón cục

Mật ong hầu như không hỏng nếu được bảo quản đúng. (Ảnh: Sohu)

Nếu mật ong của bạn đã để lâu và xuất hiện những cục vón hoặc lớp vón cục dưới đáy chai, đừng vội vứt bỏ vì nghĩ rằng nó đã hỏng! Mật ong được mệnh danh là "thực phẩm không bao giờ hết hạn". Chỉ cần bạn đậy kín nắp và bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ẩm ướt, mật ong vẫn có thể sử dụng được ngay cả sau một hoặc hai năm kể từ ngày hết hạn. Những cục vón đó thực chất là mật ong kết tinh, không phải mật ong hỏng, mà là dấu hiệu cho thấy nó nguyên chất.

Khi muốn uống mật ong, hãy múc một thìa mật ong vào nước ấm (nhiệt độ dưới 60°C, nếu không sẽ làm mất chất dinh dưỡng). Khuấy vài lần cho mật ong tan hết, vẫn giữ được vị ngọt. Nếu không muốn ngâm mật ong trong nước, bạn có thể phết lên bánh mì nướng hoặc trộn vào nước sốt salad để tăng thêm vị ngọt và đậm đà. Nhưng hãy nhớ: nếu mật ong có mùi chua khi mở nắp, hoặc nếu có một lớp bọt nổi trên bề mặt và không tan sau khi khuấy, thì chắc chắn mật ong đã bị hỏng và tuyệt đối không nên dùng!

Mì khô đóng gói

Mì khô là một thực phẩm thiết yếu trong gia đình, nhưng nhiều người ngần ngại nấu chúng sau khi đã bảo quản quá lâu và quá hạn sử dụng. Tuy nhiên, mì khô chứa rất ít nước, khiến vi khuẩn khó sinh sôi. Miễn là mì được bảo quản trong bao bì kín, hoặc được niêm phong cẩn thận trong túi kín sau khi mở và được bảo vệ khỏi độ ẩm và nấm mốc, chúng vẫn an toàn để ăn ngay cả khi đã quá hạn sử dụng từ ba đến năm tháng.

Trước khi nấu, hãy kiểm tra mì, nếu mì không bị mềm hoặc vón cục, và màu sắc vẫn giữ nguyên màu trắng sữa bình thường thì mì vẫn ổn. Nấu mì giống như mì tươi: cho mì vào luộc, khi mì mềm thì vớt ra và dùng với nước sốt hoặc súp. Kết cấu của mì tương tự như mì tươi. Nếu mì có vẻ ẩm và hơi mềm, đừng bỏ đi; hãy nấu chín và ăn ngay. Miễn là mì không bị mốc thì vẫn an toàn.

Sữa chua nguyên chất chưa mở nắp

Sữa chua nguyên chất chưa mở vẫn có thể được bảo quản trong tủ lạnh khoảng ba tuần sau ngày hết hạn. Đừng vứt bỏ! Các lợi khuẩn trong sữa chua ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại khác, khiến vi khuẩn khó sinh sôi miễn là sữa chua chưa mở.

Nhấp một ngụm sau khi mở, nếu không thấy quá chua hoặc vón cục bất thường (không tính độ sánh của sữa chua thông thường), bạn có thể uống ngay. Nếu hơi loãng hoặc không muốn uống ngay, đây là lựa chọn hoàn hảo để làm các món bánh! Thay vì thêm nước, hãy nhào bột với sữa chua. Bánh bao với sữa chua sẽ có thành phẩm mềm mại, thơm ngon, thoang thoảng hương sữa - trẻ em sẽ rất thích! Sản phẩm cũng có thể dùng để làm bánh kếp; vỏ bánh dai và ngon hơn nhiều so với dùng nước lọc.

Bơ đậu phộng trong tủ lạnh

Bơ đậu phộng là món ăn có hạn sử dụng dài. (Ảnh: Sohu)

Dù đã mở hay chưa, bơ đậu phộng vẫn có thể tái sử dụng sau ngày hết hạn. Bơ đậu phộng chưa mở có thể được bảo quản trong tủ lạnh khoảng một năm. Nếu đã mở, hãy đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh thêm 5-6 tháng (lâu hơn nhiều so với 3-4 tháng ở nhiệt độ phòng).

Nếu bạn thấy một lớp dầu trên bề mặt trước khi ăn, đừng vội cho rằng bơ đã hỏng - điều này là bình thường, vì dầu trong đậu phộng sẽ tách ra. Hãy dùng thìa sạch khuấy đều để bơ trở lại kết cấu mịn. Phết bơ lên ​​bánh mì và một cốc sữa cho bữa sáng đơn giản, hoặc trộn vào salad như một loại nước sốt thay thế cho hương vị đậm đà. Nhưng hãy cẩn thận, nếu bơ đậu phộng bị khô và cứng, sẫm màu hoặc có mùi ôi thiu, thì nó đã hỏng thật rồi. Hãy bỏ ngay lập tức.

Nhìn chung, trong điều kiện bảo quản tốt, thực phẩm dù quá hạn vẫn có thể tận dụng được lại. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra màu sắc, kết cấu, mùi hương sản phẩm trước khi sử dụng. Và tốt nhất, để an toàn cho sức khỏe, hãy chỉ mua đủ thực phẩm cần dùng và tránh để chúng quá lâu trong nhà.