4 cặp đôi cầu hôn tại concert hơn 11.000 khán giả của Hoàng Dũng

(VTC News) -

Xoay tròn concert day 3 của Hoàng Dũng diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên, thu hút hơn 11.000 khán giả. Trong hơn 3 giờ diễn, Hoàng Dũng trình diễn hơn 40 ca khúc, từ những bản hit quen thuộc, mashup, acoustic đến các tiết mục kết hợp với nghệ sĩ khách mời.

Bên cạnh âm nhạc, những câu chuyện tình yêu của khán giả lại tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Xoay tròn day 3.

Bốn cặp đôi cầu hôn ngay trên sân khấu Xoay tròn concert, trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.

Trong phần trình diễn Lý giải, 4 cặp đôi lần lượt thực hiện màn cầu hôn ngay giữa không gian concert. Hình ảnh các cặp đôi được giữ trên màn hình live cam, để khán giả cùng chứng kiến những khoảnh khắc bất ngờ và xúc động.

Không cần một sân khấu riêng hay những màn dàn dựng cầu kỳ, lời tỏ tình được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc khiến phần trình diễn trở thành câu chuyện riêng của những người có mặt.

Hoàng Dũng hài hước nhận mình là “ông mai” của đêm nhạc, đồng thời gửi lời chúc phúc tới các cặp đôi. Đây cũng là một cách để Lý giải - ca khúc vốn gắn với những câu hỏi về tình yêu có thêm một câu chuyện ngoài đời ngay trên sân khấu.

Sau những khoảnh khắc dành cho các cặp đôi, Hoàng Dũng có một khoảng lặng để nói về hành trình làm nghệ thuật của mình. Nam ca sĩ nhớ lại những ngày đầu tổ chức show, khi anh từng mượn một căn phòng thể chất, tự bán vé khoảng 150.000 đồng và có khoảng 500 khán giả.

“Cho đến bây giờ, năm 2026, khi soi chiếu con số người ấy thì chỉ bằng một phần nhỏ khu vực đứng ở đây thôi”, Hoàng Dũng chia sẻ.

Trong 11 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ cho biết luôn có sự xuất hiện của Bạn Nhạc - cộng đồng người hâm mộ đồng hành cùng anh. Hoàng Dũng nói một trong những điều anh luôn muốn làm cho âm nhạc là giữ Bạn Nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể.

Hoàng Dũng xúc động trước tình cảm của hơn 11.000 khán giả tại Xoay Tròn Concert Day 3.

Ngay trên sân khấu concert, anh công bố logo chính thức dành cho FC Bạn Nhạc. Hoàng Dũng cũng kể sau khi Xoay tròn day 2 diễn ra ngày 28/3/2026, anh hỏi ê-kíp: “Làm nữa không mọi người?”. Khi nhận được câu trả lời, nam ca sĩ quyết định tiếp tục thực hiện day 3.

Dù vậy, cho tới những giờ cuối trước chương trình, anh vẫn lo lắng về khả năng concert có thể diễn ra trọn vẹn.

“Từ khi quyết định mình sẽ làm Day 3 và tới tận 2h40 hôm nay, khi bước xuống khỏi sân khấu tổng duyệt, Dũng vẫn rất lo, không biết concert có trọn vẹn hay không”, anh nói.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng may mắn có những người đồng hành để cùng thực hiện những điều lớn hơn khả năng của một cá nhân.

“Đối với Hoàng Dũng thì Xoay tròn day 3 là điều phi thường, là concert đông khán giả nhất của Hoàng Dũng”, anh nói trong nước mắt.

Hoàng Dũng gửi lời cảm ơn tới ê-kíp, các nghệ sĩ, gia đình và hơn 11.000 khán giả đã có mặt trong đêm nhạc.

Xoay tròn day 3 đánh dấu lần nâng cấp đáng kể về quy mô của chuỗi concert. Mức đầu tư cho chương trình tăng khoảng 1,5 lần, hướng tới một liveshow ngoài trời có trải nghiệm nghe - nhìn tương xứng với không gian và lượng khán giả.

Hà Lê bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả, cùng Hoàng Dũng tạo nên màn dance battle sôi động.

Sân khấu sử dụng hệ thống màn hình LED liền mạch rộng hơn 1.300m² cùng hệ thống ánh sáng hiệu ứng. Phần âm thanh ngoài trời được thiết kế với dàn loa K1.

Các tiết mục được xây dựng theo từng lớp visual, live cam và hiệu ứng sân khấu. Pháo hoa xuất hiện trong Đôi mươi, Lý giải, trong khi phun khí, lửa và pháo giấy được sử dụng ở những phần cao trào.

Đặc biệt, Sâm-panh và liên khúc Nép vào anh và nghe anh hát - Bữa tiệc của giác quan được dàn dựng với sân khấu nâng, kết hợp nhiều lớp ánh sáng và hiệu ứng.

Hoàng Dũng và Vũ. mang đến màn kết hợp bất ngờ ở chương cuối Xoay Tròn Concert Day 3.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều khách mời như Minh Tốc & Lam, Orange, Hà Lê và đặc biệt là Vũ.Sự xuất hiện này mở ra chương cuối với loạt ca khúc Đoạn kết mới, Những lời hứa bỏ quên, Nàng thơ, Bước qua mùa cô đơn, Anh nhớ ra và Lời yêu em, Sâm-panh.

Hoàng Dũng và Vũ. cùng band khép lại đêm nhạc trong không khí sôi động, sau hành trình hơn 3 giờ với hơn 40 ca khúc.