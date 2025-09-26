3 vấn đề quan trọng để dạy AI từ tiểu học

(VTC News) -

Chia sẻ với báo chí tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ Khoa học & Công nghệ, ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, Trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những công nghệ chiến lược và nhiệm vụ quan trọng là cần được phổ cập toàn dân và toàn diện.

Theo ông Hồ Đức Thắng, khi đưa AI vào trong giáo dục, đặc biệt là vào từ cấp tiểu học dựa trên chỉ đạo của Thủ tướng, chúng ta cần một kế hoạch hành động rõ ràng và thực tế.

Ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ KH&CN chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Thứ nhất, cần đặt ra mục tiêu vừa sức và đúng trọng tâm. Mục tiêu không phải đào tạo "kỹ sư AI nhí", mà là trang bị cho trẻ 3 năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu gồm: Hiểu AI là gì; biết cách dùng AI an toàn và có trách nhiệm; có tư duy sáng tạo khi tương tác với công nghệ.

Thứ hai, xây dựng "hàng rào an toàn" để bảo vệ trẻ em. Đây là điều kiện tiên quyết, bởi giáo dục là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa. Học sinh không được tự do sử dụng các công cụ AI tạo sinh, ví dụ như ChatGPT. Mọi hoạt động phải diễn ra qua tài khoản của nhà trường và dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Ngoài ra cần có danh mục kiểm duyệt thẩm định kỹ càng về nội dung, bảo vệ dữ liệu học sinh và phù hợp với lứa tuổi.

Thứ ba, thay vì tập trung vào học sinh thì cần tập trung vào thầy cô. Công nghệ không thể thay thế giáo viên. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách nhất là bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.

Ông Hồ Đức Thắng cũng chia sẻ về một số kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Chẳng hạn như tại Singapore, quốc gia này đã triển khai đưa AI vào trường học theo hình thức để trẻ em hiểu về an toàn và trách nhiệm với AI. Hay tại quốc gia Estonia, họ ưu tiên đào tạo AI cho giáo viên trước.

Đại diện Bộ KH&CN cũng cho hay, trước khi đưa AI vào giáo dục trong trường học thì cần xây dựng đầy đủ về hạ tầng, nếu không sẽ gây ra sự bất bình đẳng giữa các khu vực.

“Cần bắt đầu bằng một lộ trình thí điểm rõ ràng trong 18-24 tháng, thay vì triển khai đại trà, chúng ta sẽ đi từng bước vững chắc: chuẩn bị kỹ lưỡng về học liệu và đào tạo giáo viên, sau đó thí điểm ở một số địa phương, rồi mới nhân rộng ra toàn quốc dựa trên kết quả thực tế”, ông Hồ Đức Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia - chia sẻ.

Trước đó, ngày 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phải đưa trí tuệ nhân tạo vào nhà trường.

Theo Thủ tướng, cần phải đưa trí tuệ nhân vào giảng dạy tại các trường phổ thông, ngay từ tiểu học lớp 1 với tinh thần "vừa học vừa chơi". "Đây là cái đổi mới rất quan trọng", Thủ tướng nhấn mạnh.