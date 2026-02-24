3.193 trung tâm hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả, 100% xã đủ trụ sở

(VTC News) -

Thông tin trên được đề cập tại báo cáo của Bộ Nội vụ trình tại Hội nghị Thường trực Chính phủ về đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Bộ Nội vụ cho biết, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp đã được kiện toàn đồng bộ, vận hành ổn định, nề nếp, thông suốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

3.193 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại 33/34 địa phương và 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp tại Hà Nội đã đi vào hoạt động hiệu quả, từng bước chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó khẳng định rõ vai trò của chính quyền cơ sở trong phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh.

Về việc rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Bộ Nội vụ đánh giá được triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương. Tính đến ngày 13/2/2026, đã rà soát, sắp xếp, điều động hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Công tác điều động, tiếp nhận, biệt phái cán bộ, công chức về cấp xã được nhiều địa phương thực hiện với quy mô lớn góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở cơ sở, như: Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai...

Về tình hình triển khai, thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp thực hiện khuyến nông ở địa phương, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 13/2/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh.

Trong đó có 23/34 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; 25/34 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã; 21/34 tỉnh, thành phố bố trí cán bộ khuyến nông cấp xã; 14/34 tỉnh, thành phố ban hành Quy chế phối hợp công tác khuyến nông.

Trong tháng 2, công tác đào tạo, bồi dưỡng được các địa phương tập trung cao độ vào nghiệp vụ tổ chức bầu cử cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong bối cảnh lần đầu triển khai bầu cử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ Nội vụ, do nhiều cán bộ lần đầu tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng cầm tay chỉ việc, sát thực tiễn, làm rõ quy trình, thẩm quyền, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm tổ chức bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, an toàn và hiệu quả; qua đó vừa nâng cao năng lực đội ngũ, vừa góp phần củng cố nền tảng vận hành ổn định của chính quyền cơ sở trong giai đoạn phát triển mới.

Báo cáo cũng nêu rõ, đến nay, các địa phương đã bảo đảm đầy đủ máy móc, trang thiết bị làm việc cho 100% số xã. Các địa phương đang tiếp tục thực hiện rà soát, bố trí kinh phí để thay thế các máy móc, trang thiết bị đã được trang bị để đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số.

Với tài sản là các cơ sở nhà, đất, đến ngày 9/2/2026, 100% các địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư đối với 25.885 cơ sở nhà, đất.

Trong đó: bố trí cho giáo dục là 2.913 cơ sở; bố trí cho y tế là 618 cơ sở; bố trí cho văn hoá, thể thao là 2.296 cơ sở; bố trí cho các mục đích công cộng khác là 677 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp là 8.515 cơ sở; bố trí làm nhà ở công vụ, nhà lưu trú công vụ là 91 cơ sở; giao tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà quản lý, khai thác là 4.495 cơ sở; sử dụng vào các mục đích khác là 6.280 cơ sở.

Tổng số cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý là 7.998 cơ sở. Trong đó: số cơ sở đã hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác là 3.543 cơ sở; số cơ sở chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.455 cơ sở.

Với tài sản là xe ô tô, đến ngày 9/2/2026, đã có 32/34 địa phương đã trang bị xe ô tô cho các xã (mới) bảo đảm mỗi xã được trang bị ít nhất 01 xe ô tô phục vụ công tác; chỉ còn 02/34 địa phương còn xã chưa được trang bị xe ô tô. (Thanh Hóa 73 xã, An Giang 3 xã). Tuy nhiên, 2 địa phương đều đã bố trí kinh phí và đang thực hiện các thủ tục để mua sắm xe ô tô trang bị cho các xã chưa có xe.