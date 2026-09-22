23/9: 'Có hẹn với hạnh phúc' cùng ABBank

(VTC News) -

Khi trên vai là gia đình và trách nhiệm, hạnh phúc không chỉ ở những khoảnh khắc đang có, mà còn là khả năng chủ động chuẩn bị cho những gì phía trước. Tối 23/9, ABBank cùng khách mời đặc biệt - Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú sẽ trò chuyện về những lo toan thường gặp, tài chính và những kế hoạch tương lai trong sự kiện “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia”.

Kiến tạo nền tảng tài chính để đối diện với những “cơn bão” cuộc đời

Ở tuổi 35 - 40, những mối quan tâm của mỗi người thường không chỉ xoay quanh bản thân. Cha mẹ, con cái, công việc, sức khỏe và những kế hoạch dài hạn cùng lúc trở thành những điều cần được chăm lo. Cũng từ đó, những “cơn bão” cuộc đời có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức: một biến cố sức khỏe, thay đổi đột ngột trong công việc hay đơn giản là áp lực phải chuẩn bị một nền tảng đủ vững cho những người mình yêu thương.

Từ những câu chuyện rất đời thường đó, ABBank mang đến một cuộc hẹn đặc biệt - một talkshow với chủ đề “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia”. Sự kiện talkshow trở thành không gian để cùng lắng đọng những câu chuyện cuộc sống, tài chính và hành trình vun đắp tạo dựng tương lai hạnh phúc.

Đồng hành trong cuộc trò chuyện là khách mời đặc biệt: diễn giả, nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú (Anh Chánh Văn), người có nhiều năm chia sẻ về gia đình và nuôi dạy con. Tham gia buổi talkshow còn có ông Đan Ngọc Anh - Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ABBank.

Tại talkshow, các khách mời sẽ cùng trao đổi về những nỗi lo thường gặp - đặc biệt trong độ tuổi 30-45, cách mỗi người đối diện với những biến động trong cuộc sống và vai trò của sự chủ động khi chuẩn bị cho tương lai. Những câu hỏi gần gũi như bắt đầu tích lũy từ đâu, làm thế nào để duy trì kỷ luật tài chính hay chuẩn bị thế nào cho những mục tiêu dài hạn cũng sẽ là chủ đề của cuộc trò chuyện.

Đặc biệt, talkshow sẽ diễn ra trong không gian của Van Gogh Timeless - triển lãm đa giác quan quy mô hàng đầu châu Á do ABBank tài trợ độc quyền. Những câu chuyện gần gũi, những lo toan thường nhật và cách vun đắp tương lai được đặt trong một không gian giàu cảm xúc, trở thành một gạch nối của những trải nghiệm hạnh phúc.

Đây cũng là điểm giao thoa thú vị giữa nghệ thuật và đời sống - nơi khách mời có thể cùng chậm lại, trò chuyện về những điều quan trọng và những giá trị mỗi người đang chủ động vun đắp cho tương lai.

Từ câu chuyện hạnh phúc đến cách chủ động cho tương lai

Những câu hỏi về sự chủ động trong cuộc sống cũng là điểm kết nối để Tích lũy An Gia xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Đây là giải pháp tài chính ABBank phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn theo hướng linh hoạt hơn.

Thay vì phải lựa chọn tiết kiệm hoặc đầu tư, Tích lũy An Gia mang đến giải pháp tích hợp, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn tỷ lệ phân bổ giữa hai cấu phần, tùy theo mục tiêu và nhu cầu. Giải pháp đồng thời kết hợp quyền lợi bảo vệ sức khỏe, hướng tới ba giá trị trong một kế hoạch: tích lũy có kỷ luật, hướng tới gia tăng giá trị nguồn tiền và bổ sung sự bảo vệ trước những rủi ro sức khỏe.

Những kế hoạch cho gia đình và tương lai cũng là một phần của hành trình vun đắp hạnh phúc

Khách hàng có thể tham gia trong thời gian 1-10 năm, bắt đầu với số tiền từ 20 triệu đồng và tiếp tục tích lũy thêm tối thiểu từ 2 triệu đồng mỗi lần. Việc có thể chủ động điều chỉnh tỷ lệ phân bổ giúp kế hoạch tài chính được xây dựng theo từng hoàn cảnh, thay vì áp dụng một công thức giống nhau cho tất cả.

Thông qua câu chuyện về tài chính và hạnh phúc, ABBank mong muốn đến gần hơn với mỗi gia đình trong hành trình: chủ động chuẩn bị, chủ động tích lũy và chủ động lựa chọn cho những năm tháng phía trước.

Talkshow “Có hẹn với hạnh phúc cùng Tích lũy An Gia” sẽ diễn ra lúc 19h00, thứ Tư ngày 23/9/2026 tại Van Gogh Timeless, với sự tham dự của 100 khách hàng cùng các khách mời đặc biệt. Chương trình đồng thời được phát sóng trực tiếp trên Fanpage ABBank - Ngân hàng An Bình và Facebook của nhà văn Hoàng Anh Tú.

Từ những câu chuyện về gia đình, những “cơn bão” cuộc đời ai cũng phải đối mặt đến bài toán chuẩn bị cho tương lai, cuộc hẹn lần này sẽ cùng khách hàng dành một buổi tối để nhìn lại những điều mình đang vun đắp - và cách chủ động hơn cho hạnh phúc phía trước.