Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế – Trip of Flavors: Hành trình vị giác 5 châu

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Sự kiện góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy đường lối ngoại giao văn hóa, gắn kết mối quan hệ giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài và hệ thống Sở Ngoại vụ địa phương thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực được tổ chức thường niên.

Đại diện Ban tổ chức, Ban cố vấn trao đổi về nội dung chương trình Liên hoan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ ngoại giao, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn được giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam cùng các cơ quan của Bộ ngoại giao tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 diễn ra trong hai ngày từ 22/11/2025 đến ngày 23/11/ 2025, tại Khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, P. Ba Đình, Hà Nội.

Bà Hoàng Thu Nga - Phó trưởng Ban tổ chức LHVHATQT 2025 - phát biểu tại Họp báo.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 với chủ đề Trip of Flavors – Hành trình vị giác khắp năm châu không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn.

Nghệ nhân Lê Thị Thiết - Cố vấn Văn hóa Ẩm thực của Liên hoan - chia sẻ tại sự kiện.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 được Lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm, chỉ đạo sát sao và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Masan (Masan Consumer - MCH) – nhà tài trợ chính của chương trình. Đơn vị hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm nổi tiếng trong ngành FMCG và mang tới Liên hoan những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Tam Thái Tử,...

Với sứ mệnh phụng sự người tiêu dùng, sản phẩm của Masan Consumer đã hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và tiên phong đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, đồng hành cùng chương trình còn có các đơn vị tài trợ: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Nhãn hàng nước tinh khiết Bluezone.

Họp báo chương trình Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 diễn ra ngày 11/11.

Khác với các kỳ trước, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong cách tổ chức và trải nghiệm sự kiện. Năm nay, Liên hoan lần đầu tiên ứng dụng công nghệ số với “Góc tương tác số” – nơi khách tham quan có thể tra cứu thông tin chương trình, xem sơ đồ sự kiện, tìm hiểu các món ăn đặc trưng của từng quốc gia, đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm đa phương tiện hiện đại.

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động mới mẻ, sáng tạo như “Nhật ký Ẩm thực không biên giới”, “Fashion Food Show”, “Global Beer Fest”, các khu vực “Mái nhà chung ASEAN”, “Đại lộ Ẩm thực Toàn cầu” và “Ba miền đất Việt”, mang đến một hành trình vị giác đa sắc màu nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa trong cùng một không gian mở, sống động.

Bà Lê Nguyệt Anh - Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - chia sẻ tại họp báo

Chương trình là cầu nối văn hóa - ngoại giao, gắn kết các nền ẩm thực qua từng món ăn, từ hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại, khẳng định vai trò của ẩm thực trong kết nối hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 – Trip of Flavors hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong mùa lễ hội cuối năm, nơi du khách và bạn bè quốc tế được khám phá thế giới qua từng món ăn và cảm nhận sức mạnh của ẩm thực trong việc kết nối con người, lan tỏa giá trị văn hóa toàn cầu.

Khách mời trải nghiệm Ẩm thực trong khuôn khổ sự kiện.