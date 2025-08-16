110 chiến sỹ Quân đội Lào tới Việt Nam, sẵn sàng tham gia diễu binh A80

(VTC News) -

Đoàn Quân đội Lào xuất phát vào trưa hôm qua (15/8) từ Thủ đô Viêng Chăn, đi trên 6 ô tô hướng về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (cách 365km). Trước khi làm thủ tục thông quan, đoàn nghỉ qua đêm tại thị trấn Lak Sao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đón tiếp đoàn Quân đội Lào tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

"Chúng tôi rất háo hức khi được đến Việt Nam tham gia sự kiện trọng đại lần này. Cách đây một tháng, chúng tôi đã rất hăng say tập luyện để có màn diễu binh hùng tráng nhất", một chiến sỹ Lào nói với PV Báo Điện tử VTC News trên đường qua Việt Nam.

Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh có mặt từ sáng sớm, chuẩn bị lễ đón tiếp và tặng hoa cho đoàn Quân đội Lào.

Sự kiện A80 có sự góp mặt của 110 chiến sỹ uân đội Lào.

Xong thủ tục thông quan, đoàn di chuyển đến Trạm khách T50 - Bộ Tham mưu Quân khu 4 ăn trưa, rồi lên đường đến địa điểm tập luyện gần Hà Nội để lưu trú.

Theo kế hoạch, sáng mai đoàn sẽ kiểm tra sức khoẻ trước khi chính thức bước vào các buổi tập luyện.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Quân đội Lào cử đoàn cán bộ chiến sỹ tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam - minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quân đội, hai dân tộc.

Các chiến sỹ Quân đội Lào sau khi làm thủ tục thông quan.

Trước đó, tháng 4/2025, tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Việt Nam, quân đội Lào cũng cử 120 chiến sỹ đến TP.HCM tham gia diễu binh. Sự góp mặt của đoàn Quân đội Lào nhận được sự yêu mến đặc biệt của người dân Việt Nam.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.