Yêu cầu xử lý nghiêm quảng cáo 'nổ' Nutri Brain IQ chữa tự kỷ

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật liên quan sản phẩm Nutri Brain IQ - loại thực phẩm bổ sung bị “thổi phồng” công dụng thành “thần dược” chữa bệnh tự kỷ.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan báo chí phản ánh tình trạng quảng cáo sai phạm của sản phẩm Nutri Brain IQ tại Hà Nội.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục xác minh, xử lý vi phạm nếu có đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm này và báo cáo kết quả về Cục.

Thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ được quảng cáo "thổi phồng" thành "thần dược" chữa bệnh tự kỷ (Ảnh: VOV)

Trước đó, Bộ Công an triệt phá một đường dây sản xuất sữa bột giả với quy mô lớn, chuyên nhắm vào bà bầu và trẻ nhỏ. Cơ quan điều tra thu giữ 573 sản phẩm giả, đồng thời khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Liên quan vụ việc này, Bộ Y tế khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nhằm đảm bảo căn cứ pháp lý để xử lý đúng người, đúng tội và truy rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn yêu cầu các Sở Y tế tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TPHCM; Ban Quản lý an toàn thực phẩm Đà Nẵng… rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả.

Đồng thời, các địa phương được yêu cầu tăng cường hậu kiểm với nhóm thực phẩm tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng có nguy cơ cao và đối tượng sử dụng nhạy cảm như trẻ em, người già. Việc kiểm tra cần bao gồm hồ sơ công bố, quảng cáo và điều kiện sản xuất – kinh doanh thực tế tại cơ sở.

Cục An toàn thực phẩm cho biết theo Nghị định 15, toàn bộ hoạt động tiếp nhận công bố, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm hiện do UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý. Hàng năm, Bộ Y tế đều có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác hậu kiểm trên địa bàn.