Mùa đông năm nay có thể xuất hiện tuyết và băng giá

(VTC News) -

Miền Bắc vừa trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông, với nền nhiệt thấp nhất giảm còn 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, không khí lạnh năm nay xuất hiện sớm, và đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh vừa qua là điều hiếm gặp trong tháng 11.

"Thông thường không khí mạnh như vậy xuất hiện trong tháng 12, đặc biệt khoảng trước Noel đến sau Tết Dương lịch, đó là thời kỳ chính đông.

Năm nay bão liên tục xuất hiện, không khí lạnh đến sớm, thiên tai xuyên suốt từ vùng núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và hiện tại là Nam Trung Bộ. Hiện mới là 21/11, từ nay đến tháng 12, không khí lạnh xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ", bà Lan nói.

Mùa đông năm nay có thể xuất hiện tuyết. (Ảnh minh hoạ)

Hiện tại, điều kiện khí quyển đại dương đang trong trạng thái La Nina. Theo bà Lan, những năm La Nina, hoạt động của không khí lạnh mạnh và kéo dài. Mới tháng 11, nhiệt độ ở Fansipan đã xuống -3°C và xuất hiện băng giá nhiều nơi.

Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn..., thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

"La Nina đang hoạt động và có thể kéo dài hết mùa đông, chắc chắn sẽ còn một số đợt không khí lạnh gây ra tuyết hoặc băng giá, sương muối trên diện khá rộng, chủ yếu ở vùng núi. Những điểm xuất hiện có thể nhiều hơn so với những năm trước đây", bà Lan chia sẻ.

Trước đó, từ 21/10 đến 20/11, có 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, đợt không khí lạnh tác động từ đêm 17/11 đã gây gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vỹ, trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, trong đó rét nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C, Quảng Trị và TP Huế 16-19°C.

Đáng chú ý, đợt không khí lạnh này gây ra rét đậm tại Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trong ngày 19/11. Sang ngày 20/11, rét đậm chỉ còn tập trung ở vùng núi Bắc Bộ.

Không chỉ rét đậm diện rộng, một số vùng núi cao như Tà Xùa (Sơn La), Fansipan (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống -2°C, -3°C.