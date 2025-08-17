Ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ - biểu tượng vượt thử thách

(VTC News) -

Trong thế giới cây cảnh phong thủy, lưỡi hổ (tên khoa học Sansevieria trifasciata) được nhiều gia đình, văn phòng và cửa hàng lựa chọn để trang trí và thu hút năng lượng tốt. Với hình dáng lá vươn thẳng mạnh mẽ cùng khả năng sống bền bỉ, dễ chăm sóc, cây lưỡi hổ không chỉ mang đến vẻ đẹp hiện đại, tinh gọn cho không gian mà còn được nhiều người quan tâm đến ý nghĩa phong thủy coi như “lá bùa hộ mệnh” giúp trừ tà, chiêu tài và cân bằng sinh khí.

Ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ có lá mọc thẳng đứng, cứng cáp, đầu nhọn, viền lá thường có màu vàng hoặc trắng xen kẽ với mảng xanh đậm. Hình dáng này khiến nhiều người liên tưởng đến mũi kiếm hoặc thanh gươm, tượng trưng cho sức mạnh và sự kiên định. Bên cạnh đó, lưỡi hổ còn là loài cây rất dễ trồng: chỉ cần ít nước, có thể sống tốt trong môi trường thiếu sáng, ít sâu bệnh và tuổi thọ lâu dài. Chính sự dẻo dai này khiến cây được ví như biểu tượng của sự bền bỉ, trường tồn.

Các ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ gồm:

Xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ

Theo quan niệm phong thủy phương Đông, cây lưỡi hổ mang tính dương mạnh nhờ hình dáng lá vươn thẳng, đầu nhọn như mũi tên, có khả năng xua đuổi những nguồn năng lượng tiêu cực, hóa giải điềm xấu, tránh tà ma quấy nhiễu. Người ta thường đặt chậu lưỡi hổ ở cửa ra vào, phòng khách hay phòng làm việc để tạo lớp “lá chắn năng lượng”, bảo vệ gia chủ trước những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

Hình dáng cây lưỡi hổ khiến nhiều người liên tưởng đến mũi kiếm hoặc thanh gươm, tượng trưng cho sức mạnh và sự kiên định. (Ảnh: Iplantree)

Mang lại may mắn và tài lộc

Bên cạnh việc trừ tà, cây lưỡi hổ còn được xem là loài cây hút tài lộc. Với dáng lá thẳng, vươn lên trời cao, cây tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, mang đến may mắn và cơ hội thăng tiến. Nhiều doanh nhân, chủ cửa hàng thường bày lưỡi hổ gần quầy thu ngân hoặc bàn làm việc, với mong muốn công việc suôn sẻ, kinh doanh thuận lợi, lợi nhuận dồi dào.

Biểu tượng của sức mạnh và sự kiên định

Hình dáng rắn rỏi của lá lưỡi hổ còn mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần cho người sở hữu. Cây tượng trưng cho sự mạnh mẽ, quyết đoán, giúp chủ nhân thêm tự tin, vững vàng vượt qua khó khăn thử thách. Trong phong thủy, việc trồng lưỡi hổ trong nhà hay văn phòng được coi là cách củng cố “ý chí kiên định”, nâng cao bản lĩnh để đạt được thành công.

Hóa giải “mũi tên độc” trong nhà ở

Một trong những công dụng phong thủy nổi bật của lưỡi hổ là hóa giải “sát khí”. Trong trường hợp cửa sổ hoặc cửa chính đối diện cột điện, góc nhọn, hoặc con đường đâm thẳng vào nhà (gọi là “mũi tên độc”), gia chủ thường đặt chậu lưỡi hổ ở vị trí đó với mục đích giúp giảm ảnh hưởng tiêu cực, cân bằng trường khí, đem lại sự yên tâm cho gia đình.

Biểu tượng cho sự trường thọ

Trong dân gian, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa chúc phúc trường thọ và sức khỏe dồi dào. Nhiều người chọn cây này làm quà tặng tân gia, khai trương hoặc mừng tuổi mới cho người thân với lời chúc may mắn, bình an, sức khỏe bền lâu như chính sự sống dai của lưỡi hổ.

Cây lưỡi hổ hợp mệnh gì?

Theo phong thủy ngũ hành, cây lưỡi hổ hợp nhất với người mệnh Thổ và mệnh Kim. Sắc vàng của viền lá đại diện cho hành Thổ, đồng thời hỗ trợ cho Kim (vì Thổ sinh Kim). Nhiều người thuộc hai mệnh này trồng lưỡi hổ trong nhà để gặp nhiều thuận lợi, được bổ trợ năng lượng, dễ dàng thu hút tài lộc.

Cây lưỡi hổ hợp nhất với người mệnh Thổ và mệnh Kim. (Ảnh: Iplantree)

Tuy vậy, lưỡi hổ cũng được coi là loại cây trung tính, nghĩa là hầu hết các mệnh khác vẫn có thể trồng, chỉ cần chọn chậu và vị trí đặt phù hợp với bản mệnh để phát huy tốt nhất ý nghĩa phong thủy.

Những người quan tâm phong thủy thường đặt cây lưỡi hổ ở các vị trí sau:

Phòng khách: Đặt cây ở gần cửa ra vào hoặc góc phòng để vừa trang trí vừa tạo lớp bảo vệ năng lượng, thu hút may mắn cho gia đình.

Phòng làm việc: Đặt một chậu nhỏ trên bàn giúp tăng sự tập trung, quyết đoán và củng cố tinh thần khi làm việc.

Quầy lễ tân, thu ngân: Cây lưỡi hổ ở vị trí này mang ý nghĩa chiêu tài, giữ tiền bạc, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Giá trị thực tế của cây lô hội

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, cây lưỡi hổ còn có khả năng hấp thụ độc tố trong không khí như formaldehyde, toluene, xylene…

Lưỡi hổ được NASA xếp vào danh sách những loại cây trồng trong nhà có khả năng lọc không khí hiệu quả. Đặc biệt, khả năng nhả ôxy vào ban đêm của lưỡi hổ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe hô hấp.