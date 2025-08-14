(VTC News) -

Lô hội (còn gọi là nha đam) có nguồn gốc từ vùng khí hậu khô nóng ở châu Phi, nhưng hiện nay đã phổ biến khắp thế giới. Ở Việt Nam, lô hội được trồng nhiều ở cả nông thôn lẫn thành thị, vừa để làm nguyên liệu nấu ăn, vừa để chữa bệnh và làm đẹp. Loài cây mọng nước này còn được ưa thích vì mang trong mình những ý nghĩa phong thủy đặc biệt, tạo năng lượng tích cực cho không gian sống.

Ý nghĩa phong thủy của cây lô hội

Theo quan niệm phong thủy, lô hội thuộc nhóm cây cảnh mang tính “trường sinh” vì đặc tính mọng nước, lá xanh mướt quanh năm, ít khi héo rũ. Cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ, khả năng vượt qua khó khăn và mang lại may mắn, bình an cho gia chủ.

Ngoài ra, với hình dáng lá nhọn vươn lên, cây lô hội còn được xem là “lá bùa” xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng tiêu cực. Các ý nghĩa phong thủy của cây lô hội được biết đến nhiều nhất gồm:

Hút tài lộc và may mắn

Nhiều người tin rằng, việc trồng lô hội ở ban công, sân vườn hoặc trước cửa nhà sẽ giúp thu hút nguồn khí tốt, mang lại cơ hội làm ăn thuận lợi, kinh doanh phát đạt. Lá lô hội mọng nước, căng tràn được ví như “túi tài lộc” luôn đầy đặn, tượng trưng cho cuộc sống sung túc.

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, khi cây lô hội ra hoa là điềm báo gia đình sắp có tin vui hoặc tài lộc bất ngờ.

Xua đuổi điều xấu, bảo vệ gia chủ

Hình dáng lá nhọn của cây lô hội trong phong thủy mang tác dụng “trấn áp” các luồng khí xấu, giống như những mũi tên bảo vệ ngôi nhà khỏi tác động tiêu cực từ môi trường. Nhiều gia đình đặt chậu lô hội gần cửa sổ, cửa chính để tạo hàng rào năng lượng bảo vệ không gian sống.

Mang lại năng lượng tích cực

Lô hội có khả năng thanh lọc không khí, hút bớt độc tố và cải thiện môi trường sống. Trong phong thủy, điều này tương ứng với việc loại bỏ những điều u ám, giúp tinh thần gia chủ minh mẫn, giảm căng thẳng và tăng sự hài hòa giữa các thành viên.

Biểu tượng của sự kiên cường:

Sống được trong môi trường khắc nghiệt, cây lô hội tượng trưng cho sức mạnh nội tại và khả năng thích nghi. Đặt cây trong nhà hoặc nơi làm việc sẽ là lời nhắc nhở chủ nhân kiên định, bền bỉ trước thử thách.

Trong phong thủy, cây lô hội tượng trưng cho sức sống bền bỉ và mang lại may mắn, bình an cho gia chủ. (Ảnh: Designing)

Vị trí đặt cây lô hội hợp phong thủy gồm: Trước cửa nhà hoặc gần cửa sổ, bàn làm việc, phòng khách, ban công. Không nên đặt cây lô hội ở phòng ngủ quá gần giường vì ban đêm cây thải CO₂, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ nếu phòng kín.

Cây lô hội có màu xanh đặc trưng, thuộc hành Mộc, đặc biệt hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa (Mộc sinh Hỏa). Về tuổi, lô hội phù hợp với hầu hết các tuổi trong 12 con giáp, đặc biệt tốt với người tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Mùi – những tuổi cần tăng cường yếu tố Mộc để cân bằng vận mệnh.

Lưu ý khi trồng lô hội

Trong việc trồng và chăm sóc cây lô hội, gia chủ cần chú ý:

- Lô hội ưa sáng, nên đặt ở nơi có ánh nắng nhẹ, tránh nắng gắt trực tiếp quá lâu.

- Tưới vừa phải, không để đất quá ẩm gây úng rễ.

- Nên chọn chậu đất nung hoặc chậu có lỗ thoát nước tốt.

- Loại bỏ lá héo, lá dập để cây luôn khỏe mạnh, xanh tốt; đây cũng là cách giữ “khí” của cây.

Cây lô hội - kho báu của thiên nhiên

Ngoài ý nghĩa phong thủy, lô hội còn là “kho báu” thiên nhiên với hàng loạt công dụng:

- Chăm sóc da và tóc: Gel lô hội chứa nhiều vitamin (A, C, E), khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp dưỡng ẩm, làm dịu da cháy nắng, hỗ trợ điều trị mụn và giảm kích ứng. Với tóc, gel lô hội giúp dưỡng tóc mềm mượt, giảm gãy rụng và kích thích mọc tóc.

- Nguyên liệu ẩm thực: Thịt lô hội giòn mát, thường được chế biến thành chè nha đam, nước nha đam, hoặc kết hợp với sữa chua, giúp thanh nhiệt, giải độc, tốt cho hệ tiêu hóa.

- Tác dụng y học: Lô hội có khả năng hỗ trợ giảm viêm, thúc đẩy quá trình lành vết thương nhẹ, bỏng nhẹ. Một số nghiên cứu cho thấy lô hội có thể giúp ổn định đường huyết và cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

- Thanh lọc không khí: Lô hội có khả năng hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzene… trong môi trường, giúp không gian sống trong lành hơn.

- Trang trí không gian: Với hình dáng đẹp mắt, lá xanh bóng, lô hội là loại cây cảnh trang trí bàn làm việc, phòng khách, ban công, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa mang lại cảm giác thư giãn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.