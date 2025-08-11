(VTC News) -

Trong đời sống của nhiều người Việt Nam, cây chanh gắn liền với hình ảnh bình dị của làng quê: Góc vườn có cây chanh sai trĩu quả, lá xanh tươi tốt quanh năm. Người xưa tin rằng, chanh thuộc nhóm cây “cát tường” – tức cây mang đến điều may mắn, vì cây khỏe mạnh, lá xanh bền bỉ, quả mọng tượng trưng cho sự no đủ.

Ý nghĩa phong thủy của cây chanh

Trong phong thủy, màu xanh của lá chanh tượng trưng cho hành Mộc, đại diện cho sự sinh sôi, phát triển. Quả chanh khi chín vàng tượng trưng cho hành Kim, gắn với tiền tài, của cải. Sự kết hợp hài hòa của hai yếu tố này mang ý nghĩa cân bằng ngũ hành.

Một số ý nghĩa phong thủy của cây chanh theo quan niệm dân gian:

Theo quan niệm phong thủy, hương thơm của chanh giúp hóa giải khí xấu. (Ảnh: IStock)

- Hút tài lộc, thịnh vượng: Quả chanh tròn đầy và mọng nước được ví như “kho vàng” tự nhiên. Người làm ăn buôn bán thường trồng chanh trước nhà hoặc trước cửa hàng với mong muốn việc kinh doanh phát đạt, của cải dồi dào.

- Xua đuổi tà khí: Chanh có hương thơm thanh mát, tinh dầu từ lá và quả có tác dụng khử mùi, thanh lọc không khí. Theo quan niệm phong thủy, hương thơm của chanh giúp hóa giải khí xấu, xua đi vận hạn và năng lượng tiêu cực.

- Tăng sinh khí, cải thiện sức khỏe: Cây chanh tươi tốt quanh năm giúp không gian sống thêm xanh mát. Trong phong thủy, cây xanh là nguồn sinh khí, mang năng lượng tích cực, giúp tinh thần sảng khoái, sức khỏe ổn định.

Vị trí trồng cây chanh hợp phong thủy

Nên trồng cây chanh trước nhà, hướng Đông Nam hoặc Nam. Đây là vị trí đón nắng ấm và gió lành, giúp cây chanh phát triển tốt, đồng thời tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi và may mắn.

Không nên trồng chính giữa cửa nhà vì dù cây chanh mang nhiều ý nghĩa tốt, việc trồng chắn ngay lối đi sẽ cản trở luồng khí lưu thông, gây bí bách.

Nếu diện tích vườn rộng, gia chủ có thể trồng chanh ở sân sau. Quan niệm phong thủy phương Đông cho rằng vị trí này giúp củng cố nguồn tài lộc, giữ của cải trong gia đình.

Cây chanh hợp mệnh nào?

Trong ngũ hành, cây chanh mang năng lượng của hành Mộc, rất hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Mộc. Người mệnh Thủy cũng có thể trồng chanh, vì Mộc sinh Thủy, mang lại sự hài hòa và may mắn.

Giới phong thủy cho rằng người mệnh Kim cần cân nhắc vì Mộc khắc Kim; nếu muốn trồng thì có thể kết hợp với các yếu tố phong thủy khác để cân bằng năng lượng như đặt thêm đá phong thủy hoặc vật trang trí hợp mệnh.

Lưu ý khi trồng và chăm sóc cây chanh

- Chọn giống khỏe: Nên chọn giống chanh tứ quý hoặc chanh ta dễ trồng, sai quả quanh năm.

- Đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt: Cây chanh không chịu được úng, nên cần đảm bảo đất luôn khô ráo, giàu dinh dưỡng.

- Tỉa cành, bón phân định kỳ: Giúp cây ra nhiều lộc non, quả đều và đẹp.

- Phòng trừ sâu bệnh: Dùng biện pháp hữu cơ để giữ cây xanh tốt, tránh ảnh hưởng đến giá trị phong thủy.

Những người trồng chanh với mục đích phong thủy thường chọn cây có dáng đẹp, thế vững, thân cây thẳng, tán đều, lá xanh mướt, không sâu bệnh; ưu tiên cây đang ra hoa hoặc có quả (cây trĩu quả tượng trưng cho tài lộc dồi dào, vận khí thịnh vượng).

Giống chanh sai quả quanh năm như chanh tứ quý, chanh không hạt, chanh vàng… cũng được ưu tiên vì vừa đẹp mắt vừa dễ chăm sóc.

Ngoài việc trồng trực tiếp ngoài vườn, hiện nay nhiều gia đình ưa chuộng chanh cảnh trồng chậu để trang trí ban công, sân thượng, phòng khách. Chậu chanh cảnh sai quả, lá xanh bóng, quả vàng nổi bật không chỉ làm đẹp không gian mà còn được coi như “vật phẩm phong thủy sống” đem lại năng lượng tích cực.

