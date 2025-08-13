(VTC News) -

Cây lô hội (nha đam) được trồng phổ biến trong các gia đình không chỉ với mục đích làm thuốc, chăm sóc sắc đẹp hay trang trí mà còn vì ý nghĩa phong thủy của nó.

Đặc điểm và ý nghĩa phong thủy của cây lô hội

Đặt cây lô hội trong nhà hoặc nơi làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang lại năng lượng tích cực. (Ảnh: Health)

Cây lô hội thuộc nhóm cây mọng nước, lá xanh quanh năm, sống khỏe trong nhiều điều kiện khác nhau. Lá cây mọc từ gốc, hình dải dài, mép có gai nhỏ và nhọn dần về phía đầu lá. Trong phong thủy, lô hội được xem là biểu tượng của:

- Sức sống bền bỉ: Khả năng chịu hạn tốt, sống trong môi trường khắc nghiệt tượng trưng cho ý chí kiên cường, vượt qua khó khăn.

- Xua đuổi tà khí: Hình dáng lá nhọn giúp hóa giải khí xấu, ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực vào nhà.

- May mắn và tài lộc: Lá cây mọng nước được ví như “kho tài lộc” luôn đầy, biểu trưng cho sự sung túc.

Đặc biệt, khi cây lô hội nở hoa – một hiện tượng không thường xuyên – người ta tin rằng đó là điềm báo gia đình sắp có tin vui hoặc tài lộc bất ngờ.

Cây lô hội hợp mệnh nào, tuổi nào?

Theo ngũ hành, màu xanh của lá lô hội thuộc hành Mộc. Trong quan hệ tương sinh – tương khắc:

- Mộc sinh Hỏa: Nhiều người mệnh Hỏa trồng cây lô hội để được tiếp thêm năng lượng, gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi.

- Mộc tương trợ Mộc: Người mệnh Mộc trồng lô hội được cho là sẽ củng cố sức mạnh bản mệnh, tăng sự tự tin, ổn định tinh thần và giữ cân bằng cuộc sống.

Do đó, cây lô hội hợp nhất với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Ngoài ra, người mệnh Thủy cũng có thể trồng lô hội, nhưng nên kết hợp thêm các yếu tố phong thủy bổ trợ như chậu màu xanh lam hoặc đen để hài hòa ngũ hành (Thủy sinh Mộc).

Trong ngũ hành, cây lô hội phù hợp nhất với người mang mệnh Mộc và mệnh Hỏa. (Ảnh: The Spruceeats)

Về tuổi, lô hội phù hợp với nhiều con giáp, đặc biệt là:

- Tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi: Những tuổi này thuộc nhóm cần tăng cường yếu tố Mộc để cân bằng vận mệnh.

- Tuổi Tỵ và tuổi Dậu: Nhiều người tuổi này trồng lô hội với mục đích gia tăng năng lượng tích cực, giảm xui rủi.

Khi đặt cây, nên ưu tiên vị trí có nhiều ánh sáng như ban công, cửa sổ, phòng khách. Tránh để cây ở nơi ẩm thấp, thiếu sáng vì sẽ làm giảm sinh khí.

Một số lợi ích thực tế của việc trồng lô hội

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây lô hội còn mang lại nhiều lợi ích thực tế:

- Thanh lọc không khí: Hấp thụ một số chất độc hại như formaldehyde, benzene…

- Chăm sóc sức khỏe: Gel lô hội giúp làm dịu da, trị bỏng nhẹ, dưỡng ẩm, hỗ trợ tiêu hóa.

- Trang trí không gian: Tạo điểm nhấn xanh mát cho nhà ở và văn phòng.

Để lô hội phát triển tốt, cần chọn đất cát, đất tơi xốp và có khả năng thoát nước tốt. Loại đất này giữ được độ thoáng khí, giảm khả năng thối rễ khi tưới nhiều nước.

Lô hội cần có đủ ánh nắng để phát triển. Để rễ phát triển tốt hơn, bạn cần đưa cây ra nơi có nhiều ánh sáng. Cần lưu ý là cây mới trồng không được phơi nắng toàn phần, tốt nhất chỉ nên phơi nắng vào buổi sáng để cây từ từ thích nghi với ánh nắng mặt trời.

Lô hội có khả năng chịu hạn tốt, thậm chí vẫn ổn định nếu không được tưới nước trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, cây vẫn cần nước để phát triển. Bạn đừng quên tưới và đảm bảo không gây đọng nước trên lá và rễ, tránh tình trạng cây bị thối rễ và chết.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.