Ý kiến cử tri với đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh, xã tại Bình Định

Ngày 21/4, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh với tỉ lệ đồng thuận gần 100%.

Trong hai ngày 19 và 20/4, tỉnh Bình Định đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp 58 đơn vị hành chính cấp xã và việc sáp nhập tỉnh Gia Lai với tỉnh Bình Định thành một tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai.

Kết quả, có hơn 98% cử tri tham gia ý kiến đồng ý và 1% cử tri tham gia không đồng ý (phần lớn cử tri muốn lấy tên của tỉnh mới là tỉnh Bình Định).

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến nhân dân, UBND cấp xã và cấp huyện sẽ trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, hoàn thành trước ngày 24/4. UBND tỉnh Bình Định sẽ gửi hồ sơ Đề án đến Bộ Nội vụ để thẩm định, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/4.

Theo ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, hiện toàn tỉnh có 155 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, số lượng sẽ giảm còn 58 đơn vị, gồm 41 xã và 17 phường.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển của các địa phương, đảm bảo chính quyền cấp xã quản lý hiệu quả địa bàn, nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định sau sắp xếp.

Theo dự kiến, TP Quy Nhơn sau sắp xếp sẽ còn 6 đơn vị hành chính, gồm các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Nhơn Châu.

Thị xã An Nhơn còn 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và xã An Nhơn Tây.

Thị xã Hoài Nhơn còn 7 phường là Hoài Nhơn 1, Hoài Nhơn 2, Hoài Nhơn 3, Hoài Nhơn 4, Hoài Nhơn 5, Hoài Nhơn 6, Hoài Nhơn 7.

Huyện Phù Cát còn 7 xã là Phù Cát 1, Phù Cát 2, Phù Cát 3, Phù Cát 4, Phù Cát 5, Phù Cát 6, Phù Cát 7.

Huyện Phù Mỹ còn 7 xã là Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2, Phù Mỹ 3, Phù Mỹ 4, Phù Mỹ 5, Phù Mỹ 6 và Phù Mỹ 7.

Huyện Tuy Phước còn 4 xã là Tuy Phước 1, Tuy Phước 2, Tuy Phước 3, Tuy Phước 4.

Huyện Tây Sơn còn 5 xã là Tây Sơn, Tây Sơn 1, Tây Sơn 2, Tây Sơn 3, Tây Sơn 4.

Huyện Hoài Ân còn 5 xã là Hoài Ân 1, Hoài Ân 2, Hoài Ân 3, Hoài Ân 4, Hoài Ân 5.

Huyện Vân Canh còn 3 xã là Vân Canh 1, Vân Canh 2 và Canh Liên.

Huyện Vĩnh Thạnh còn 4 xã là Vĩnh Thạnh 1, Vĩnh Thạnh 2, Vĩnh Thạnh 3, Vĩnh Thạnh 4.

Huyện An Lão còn 4 xã là An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định chia sẻ, việc muốn giữ lại tên Bình Định đặt cho 1 phường vì một phần có yếu tố lịch sử - nơi đây có Thành Bình Định, vùng đất của 2 vương triều. Đặc biệt, địa phương cũng muốn lưu giữ lại một chút kỷ niệm về Bình Định.