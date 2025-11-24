Xuyên đêm thi công cầu nối Cần Thơ - Vĩnh Long

Công trường xuyên đêm giữa dòng Hậu giang

Khi những khu dân cư ven sông chìm sâu trong giấc ngủ, công trường cầu Đại Ngãi 1, hạng mục trọng điểm của Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 vẫn rộn ràng thi công suốt đêm. Từ mặt sông Hậu nhìn lên, ánh đèn pha từ giàn giáo, xà lan và các mũi thi công hắt xuống tạo thành một vầng sáng lớn phủ lên cả vùng sông nước, soi rõ từng tốp công nhân đang miệt mài làm việc không ngơi tay.

Sau hơn một năm triển khai, hình hài cầu Đại Ngãi 1 dần hiện rõ. Công trình có vai trò đặc biệt quan trọng khi kết nối Vĩnh Long với Cần Thơ, thay thế phà Đại Ngãi vốn quá tải nhiều năm, đồng thời mở ra trục giao thông mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, giữa đêm khuya nhưng công trường vẫn tấp nập thi công.

Dự án do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, xây dựng theo tiêu chuẩn cầu dây văng cấp đặc biệt, tổng chiều dài hơn 3 km; trong đó phần cầu chính dài 2,59 km, mặt cầu rộng 21,5 m, bắc qua luồng Định An - tuyến hàng hải huyết mạch nối ĐBSCL với biển.

Hai trụ tháp chính cao 110 m, kết cấu chữ A, nhịp chính dài 450 m; chỉ đứng sau cầu Cần Thơ về quy mô trong vùng. Đáng chú ý, đây là cầu dây văng quy mô lớn đầu tiên hoàn toàn do đội ngũ tư vấn trong nước thiết kế và thi công, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực xây dựng cầu lớn của Việt Nam.

Toàn bộ dự án gồm hai cầu chính (Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2), 5 nút giao, 7 cầu và hệ thống đường dẫn. Gói thầu 15XL - phụ trách thi công cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 3.907 tỷ đồng, triển khai từ tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2028.

Không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, giữa đêm khuya, công trường vẫn hoạt động như ban ngày. Từng nhịp khoan cọc, từng tiếng động cơ xà lan, tiếng thép va chạm và âm thanh trao đổi giữa các tổ thi công hòa thành một nhịp điệu đặc trưng của công trường lớn.

Hơn 300 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc 3 ca liên tục để bảo đảm tiến độ. Mỗi đội đều chủ động bám sát lịch thủy triều, chuẩn bị đầy đủ vật liệu, thiết bị nhằm tận dụng tối đa từng khung giờ thi công thuận lợi trong ngày.

Trên mặt sông, các mũi khoan cọc nhồi liên tục hạ sâu vào nền đất. Mỗi khi mũi khoan xuyên qua lớp đất sét, mặt nước lại dậy sóng, tạo thành những vòng xoáy trắng xóa. Xen giữa tiếng máy móc là tín hiệu bộ đàm của kỹ sư chỉ huy, tiếng hô nhịp của công nhân khi lắp dựng ván khuôn hay chuyển lồng thép vào vị trí.

Công nhân xuyên đêm đan lồng thép gia công thép tại trụ B26.

Nhiều công nhân cho biết họ đã quen với cường độ làm việc xuyên đêm. “Chỉ cần nghe tiếng máy vận hành đều đặn là biết tiến độ đang tốt. Mọi người đều cố gắng hết sức để đưa công trình về đích đúng thời gian”, một công nhân chia sẻ.

Theo đại diện liên danh nhà thầu Trungnam E&C - Bắc Trung Nam, sản lượng thi công hiện đạt khoảng 91,82%, vượt hơn 39% so với kế hoạch, tương đương vượt tiến độ hơn 2 tháng. Các mũi thi công đều duy trì nhịp độ “3 ca - 4 kíp”, làm việc cả ngày lẫn đêm, kể cả dịp lễ tết.

Bám nước ròng, tranh thủ từng giờ để vượt tiến độ

Trong giai đoạn hiện nay, thách thức lớn nhất của dự án là con nước. Triều cường trên sông Hậu lên xuống thất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục khoan cọc, đổ bê tông hay lắp dựng ván khuôn dưới nước. Vì vậy, các tổ thi công luôn phải canh chính xác thời điểm nước ròng để tranh thủ xử lý những phần việc yêu cầu độ chuẩn xác cao.

Khi nước rút, hàng chục nhóm công nhân lập tức vào vị trí, triển khai đặt tấm đáy, gia cố hố móng, đan lồng thép và chuẩn bị thiết bị thi công. Tất cả phải diễn ra nhanh, đúng kỹ thuật để hoàn thành phần việc trước khi nước dâng trở lại.

Tại hai trụ tháp chính T23 và T24, không khí thi công luôn khẩn trương. Tiến độ hai trụ chỉ lệch nhau khoảng 2 ngày dù cùng lúc triển khai khối lượng lớn. Mỗi trụ huy động gần 100 công nhân chia ca luân phiên, đảm bảo thi công không gián đoạn.

Các kỹ sư, công nhân xuyên đêm thi công cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu.

Tại hai trụ neo, khoảng 60 công nhân túc trực ngày đêm. Ông Hoàng Văn Linh, Tổ trưởng giám sát, cho biết: “Triều cường thay đổi liên tục tạo áp lực lớn. Nhưng nhờ chuẩn bị kỹ thiết bị và nhân lực, chúng tôi tranh thủ từng giờ nước ròng để hoàn thiện hạng mục kịp tiến độ”.

Để khích lệ tinh thần thi công trong điều kiện vất vả, nhà thầu áp dụng cơ chế thưởng nóng cho các tổ đội vượt sản lượng theo ngày và theo tuần. “Chỉ cần đạt thêm phần việc là có thưởng ngay nên anh em rất hăng hái”, một kỹ sư chia sẻ khi đang kiểm tra hệ ván khuôn ở trụ neo.

Dự án cũng mở ra sinh kế cho nhiều lao động địa phương. Bà Phạm Thu Hồng, công nhân gia công thép tại trụ B26, cho biết: “Trước đây tôi làm tự do, thu nhập bấp bênh. Vào làm ở công trường, công việc đều hơn, có lương ổn định. Mong cầu sớm hoàn thành để người dân đỡ cảnh chờ phà”.

Đại diện liên danh nhà thầu Trungnam E&C - Bắc Trung Nam cho biết, dù mùa mưa và ảnh hưởng của thủy triều nhưng các nhà thầu vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương để hoàn thành tiến độ theo kế hoạch.

Nhiều công nhân gắn bó từ những ngày đầu khởi công. Người đến từ xa, người sống ngay bên sông Hậu, nhưng tất cả đều chung tinh thần tự hào khi góp sức xây dựng cây cầu lớn được mong đợi nhiều năm.

Khi hoàn thành, hai cầu Đại Ngãi sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long - Cần Thơ và các tỉnh lân cận góp phần giải tỏa áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 60 và thúc đẩy giao thương toàn vùng.

Đặc biệt, việc đội ngũ tư vấn, kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và thi công cầu dây văng quy mô lớn mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự trưởng thành của ngành cầu đường trong nước.

Khi hoàn thành cầu Đại Ngãi sẽ thông toàn tuyến Quốc lộ 60, rút ngắn khoảng 80 km từ các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long đến TP.HCM.

Gần nửa đêm, ánh đèn từ giàn khoan tại trụ T24 vẫn rọi xuống mặt sông. Tiếng động cơ, tiếng thép, tiếng hô nhịp hòa thành âm thanh đặc trưng của một đại công trường đang vận hành hết công suất. Từng bó thép được cẩu lên, từng trụ tháp được nối dài, từng mũi khoan tiếp tục hạ sâu… tất cả hướng đến mục tiêu hoàn thành công trình đúng tiến độ, an toàn và chất lượng.

Cầu Đại Ngãi 1 đang dần thành hình, không chỉ bằng những khối bê tông - thép mà còn bằng sự bền bỉ, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của rất nhiều công nhân, kỹ sư của các nhà thầu bám trụ ngày đêm giữa dòng Hậu Giang.