Toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long trước giờ thông xe

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết trong quá trình triển khai, dự án cầu Rạch Miễu 2 gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và biến động giá nguyên vật liệu. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre trước đây (nay là Đồng Tháp và Vĩnh Long), dự án đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 5 tháng.