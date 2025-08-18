Toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2 nối Đồng Tháp - Vĩnh Long trước giờ thông xe

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), cầu Rạch Miễu 2 là dự án giao thông trọng điểm, có tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 5.592 tỷ đồng (gồm vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ là 4.399 tỷ đồng; vốn cân đối bổ sung từ điều hòa, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) gần 1.193 tỷ đồng). Giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.218,13 tỷ đồng.
Toàn tuyến dài 17,6 km, trong đó cầu chính là cầu dây văng dài gần 2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe.
Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa QL1 với Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay thuộc xã Hưng Long, tỉnh Đồng Tháp); điểm cuối tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 710 m thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (nay thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long).
Theo ghi nhận tại hiện trường, hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông và bảng chỉ dẫn tốc độ trên hai tuyến đường dẫn lên cầu đã được lắp đặt.
Các hạng mục phụ trợ như lắp đặt phản quang trên dải phân cách, kẻ vạch sơn mặt cầu... cũng đang được công nhân khẩn trương thi công, nhằm sớm hoàn thiện toàn bộ công trình.
Cầu Rạch Miễu 2 trước ngày thông xe.
Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết trong quá trình triển khai, dự án cầu Rạch Miễu 2 gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và biến động giá nguyên vật liệu. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre trước đây (nay là Đồng Tháp và Vĩnh Long), dự án đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 5 tháng.
Đặc biệt, hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng trong các đợt kiểm tra công trường, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã “vượt nắng thắng mưa”, “bám công trường, bám tiến độ”, thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”. Đến nay dự án đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác ngày 19/8.
Cầu Rạch Miễu 2 được hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp.
Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, cầu Rạch Miễu 2 còn rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long.
Bình luận