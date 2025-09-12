(VTC News) -

Video: Nữ du kích tham gia A80 dùng toàn bộ số tiền thưởng cho bệnh viện Nhi.

Cô Đồng An Thư, thành viên khối Nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9, khiến cộng đồng mạng xúc động khi dành toàn bộ khoản tiền nhận được sau sự kiện A80 để gửi tặng quỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Video được chính An Thư đăng tải trên TikTok nhanh chóng gây sốt, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong clip, cô gái trẻ chia sẻ quyết định đặc biệt là gửi toàn bộ phần thưởng A80 đến bệnh viện. Dù không tiết lộ số tiền cụ thể, hành động này vẫn đủ để nhận về “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng, việc làm giản dị nhưng đầy nhân văn này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khơi gợi sự tử tế trong giới trẻ.

Như nhiều cơ sở y tế khác, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhiều em bé mắc bệnh nặng và hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh thành xung quanh. Những khoản thiện nguyện như của An Thư sẽ hỗ trợ phần nào công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe, giúp nhiều em nhỏ thêm cơ hội tiếp cận y tế chất lượng.

An Thư dùng tiền thưởng để làm việc ý nghĩa. (Ảnh chụp màn hình)

Cô gửi toàn bộ phần thưởng A80 đến bệnh viện để giúp đỡ các em nhỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về quyết định của mình, An Thư bộc bạch: “Gia đình mình từ lâu đã có thói quen đi làm thiện nguyện khi có thời gian rảnh. Vì vậy, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ A80, mình lập tức nghĩ đến việc gửi số tiền này cho bệnh viện. Đây chỉ là một phần nhỏ, bởi ngoài ra mình còn dự định cùng mẹ gửi gạo đến chùa vào dịp rằm và đến thăm các mái ấm nuôi trẻ mồ côi.

Sắp đến Trung Thu, mình lại nhớ tới các em nhỏ kém may mắn nên năm nào cũng tổ chức một chuyến thiện nguyện để mang đến niềm vui cho các bé, năm nay cũng không ngoại lệ”.

Cô gái sinh năm 2000 cho biết, những ngày thực hiện nhiệm vụ tại A80 mang đến cho cô nhiều kỷ niệm khó quên, đồng thời gợi những suy ngẫm mới về trách nhiệm của người trẻ. Điều An Thư trân trọng nhất không phải danh xưng "nữ du kích A80" mà chính là những giá trị tinh thần nhận được, bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần kỷ luật. Danh xưng ấy là niềm tự hào, đồng thời cũng nhắc nhở Thư phải sống tích cực hơn, giữ tinh thần gắn bó mà A80 đã mang lại.

Theo cô gái TP.HCM, sự tử tế là nét đẹp truyền thống của người Việt, được thế hệ trẻ tiếp nối và lan tỏa bằng chính những hành động nhỏ bé mỗi ngày. “Giới trẻ như mình, có thể biến sự tử tế thành một lối sống, sống chân thành, nghĩ cho người khác, dám mơ ước, dám thử thách. Mình tự hào khi là người Việt Nam, bởi mình tin rằng sự tử tế sẽ nuôi dưỡng hạnh phúc và duy trì hòa bình cho đất nước”, Thư nói thêm.

An Thư từng trở thành “hiện tượng mạng” sau lễ diễu binh 2/9. Hình ảnh cô gái trẻ trong hàng ngũ Nữ du kích miền Nam nhanh chóng được cộng đồng mạng “săn lùng”. Trên TikTok, An Thư còn được gọi thân mật là “Út Thư”, biệt danh xuất phát từ chuyện trước ngày diễu binh, quán cà phê gia đình treo ảnh An Thư kèm dòng trạng thái dễ thương: “Nhà có cô Út Thư đang đi diễu binh 2/9, hẹ hẹ hẹ”.

Bố mẹ An Thư treo ảnh con gái tại quán cà phê của gia đình. (Ảnh: NVCC)

Sau khi An Thư hoàn thành nhiệm vụ, clip cô cùng bạn đồng đội Tường Vy biểu diễn điều lệnh ngay trong tiệc gia đình cũng gây bão mạng. Trong ngày diễu hành chính thức, người thân chỉ có thể theo dõi qua truyền hình, do đó khi được chứng kiến hai cô gái biểu diễn trực tiếp, cả nhà không giấu được sự hào hứng, vừa vỗ tay vừa hô vang cổ vũ.

Clip: An Thư cùng Tường Vy gây “bão mạng” với clip biểu diễn điều lệnh ngay trong tiệc gia đình.

Không chỉ nổi bật tại A80, An Thư từ lâu đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng. Cô từng là thủ khoa ngành Thiết kế thời trang của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, giành học bổng toàn phần thạc sỹ và có cơ hội du học Ý. Hiện tại, ngoài công việc stylist cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cô còn quản lý hai quán cà phê tại TP.HCM.

Năm 2024, tên tuổi An Thư từng được biết đến rộng rãi khi cô cho ra mắt bộ tranh “Việt Nam tử tế”, tái hiện những khoảnh khắc nồng ấm tình người trong đợt bão Yagi. Bộ tranh gây ấn tượng mạnh, khắc họa tinh thần nhân văn và sự đoàn kết của người Việt trong hoạn nạn.