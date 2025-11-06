Xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam sẽ đạt 100 tỷ USD nếu thêm sản phẩm chăn nuôi

(VTC News) -

Ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn De Heus (Hà Lan), Heineken Việt Nam và Tập đoàn Hùng Nhơn.

Đây cũng là dịp để các bên trao đổi về mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng trao đổi cùng đại diện các tập đoàn.

Tại buổi làm việc, các tập đoàn đã chia sẻ về kế hoạch đầu tư và phát triển giai đoạn 2025-2030, tập trung vào mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp, công nghiệp chế biến và xuất khẩu bền vững, chú trọng ứng dụng công nghệ cao và xây dựng vùng nguyên liệu an toàn dịch bệnh.

Liên doanh De Heus - Hùng Nhơn trình bày kế hoạch phát triển các khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại Bắc bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, hướng đến hình thành chuỗi liên kết nông nghiệp khép kín từ sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ ấn tượng với hình mẫu tiêu biểu cho mối liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp từ những thành quả hợp tác giữa De Heus và Hùng Nhơn trong thời gian qua. Liên kết này cũng là minh chứng cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan.

Theo Bộ trưởng, 2 tập đoàn nông nghiệp De Heus và Hùng Nhơn đã triển khai hiệu quả các dự án chăn nuôi hiện đại, kiểm soát dịch bệnh, xây dựng vùng nguyên liệu và hướng tới thị trường Halal, thể hiện tầm nhìn chiến lược và năng lực thực thi đáng ghi nhận.

Các sáng kiến, đề xuất, cũng như cam kết đầu tư nghiêm túc, dài hạn của các tập đoàn quốc tế, đặc biệt là De Heus tại Việt Nam, được ghi nhận và đánh giá cao.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng mong các tập đoàn nỗ lực, sớm đưa các sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu. Theo ông Thắng, nếu có thêm sản phẩm chăn nuôi, Việt Nam đủ sức hoàn thành mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp 100 tỷ USD vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đánh giá cao sự hiện diện và đồng hành của Heineken Việt Nam, doanh nghiệp tiên phong trong bảo vệ tài nguyên nước và môi trường.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các tập đoàn.

Các chương trình như “Nước sạch vì cộng đồng” và dự án hoàn trả gần 700 triệu lít nước về lưu vực sông Tiền mà doanh nghiệp này thực hiện được Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh là những minh chứng cụ thể cho cam kết phát triển bền vững, góp phần lan tỏa tư duy kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và thủ tục để các dự án được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp của Việt Nam.

Trước đó, ngày 2/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi làm việc với 3 tập đoàn này. Các doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào TP.HCM ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa dịch vụ công và phát triển hạ tầng logistics nhằm hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư.

Tại tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cũng có buổi làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn về chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2025-2030 với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Dự án hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao khép kín từ vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu. Khi hoàn thành, chuỗi dự án này dự kiến đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh De Heus - Hùng Nhơn đến năm 2030, đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Điểm nhấn trong chuỗi đầu tư là nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao đầu tiên tại Tây Ninh, công suất 52 triệu con/năm, tương đương 132.000 tấn sản phẩm/năm, dây chuyền nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu, đạt các tiêu chuẩn Halal, ISO 22000, FSSC 22000, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.