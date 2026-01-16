Xuất hiện quả phạt đền ở giây thứ 18 tại giải U19 Quốc gia 2025/26

(VTC News) -

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và TP.HCM diễn ra với kịch bản ít ai ngờ tới. Ngay khi trận đấu mới đi qua được chưa đầy 20 giây, cầu thủ Công an TP.HCM lúng túng đẩy ngã đối phương trong vòng cấm và quả phạt đền dành cho CLB TP.HCM. Trên chấm 11 mét, Phan Minh Kỳ dứt điểm thành công mở tỉ số trận đấu cho đại diện phía Nam.

Bàn thắng này mở ra thế trận dễ dàng hơn cho TP.HCM. Họ có thể toan tính và tạo ra thế trận phòng ngự chắc chắn. CLB Công an TP.HCM có cả 90 phút tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành và chiến thắng thuộc về TP.HCM.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) để thua TP.HCM.

Trận đấu tâm điểm của bảng B là cuộc đọ sức giữa PVF và Hà Nội. Đều là ứng viên vô địch, hai đội trình diễn lối chơi giàu kĩ thuật và đây là trận đấu rất căng thẳng. Trong hiệp 1, nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân xuất hiện nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội với khát khao chiến thắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỉ số. Thực tế, đội bóng thủ đô sở hữu nhiều ngôi sao lại gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ khoa học của PVF. Phần lớn thời gian của trận đấu, cơ hội cứ dần trôi qua trước mũi giày của chân sút bên phía Hà Nội và kịch tính chỉ đến khi tiếng còi mãn cuộc sắp vang lên.

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ pha đá phạt góc bên phía cánh trái, Nguyễn Việt Long bật cao đánh đầu đẳng cấp mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội. Quãng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để PVF tìm bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại cay đắng với tỉ số 0-1.

Sau 2 lượt trận, Hà Nội dẫn đầu bảng với 6 điểm, PVF và TP.HCM cùng có 3 điểm còn Công an TP.HCM xếp cuối bảng với 0 điểm.