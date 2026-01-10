Hot girl xinh đẹp ghi 2 bàn giúp Hà Nội thắng trận ở giải U19 nữ Quốc gia 2026

(VTC News) -

Tâm điểm của lượt trận thứ hai Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia 2026 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Than KSVN. Đây là hai đội bóng sở hữu hàng công mạnh, lối chơi hấp dẫn trong nhiều năm qua. Đại diện vùng mỏ chiếm thế chủ động hơn và nhanh chóng khai thông thế bế tắc.

Phút 17, Nguyễn Thị Quỳnh Anh dứt điểm chính xác mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN. Bàn thắng này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Tuyển thủ U19 Quốc gia Lê Thị Trang tiếp tục đánh dấu màn thể hiện ấn tượng khi lập công giúp đội bóng thủ đô san bằng tỉ số ở phút 34.

Lê Thị Trang (giữa) ghi 2 bàn giúp Hà Nội thắng Than KSVN.

Sang hiệp 2, thế trận tấn công mạnh mẽ và liên tục được duy trì cho Hà Nội. Họ tỏ ra sắc sảo hơn đối thủ dù chính Than KSVN cũng có cơ hội cho riêng mình. Phút 61, vẫn là Lê Thị Trang tung cú sút chuẩn xác, hoàn tất cú đúp giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước 2-1.

Không chấp nhận thất bại, Than KSVN chơi mạo hiểm hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Đào Khánh Vy trong tình huống lên tham gia tấn công đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội cùng niềm vui đến với cô trò HLV Đào Thị Miện.

Trong khi đó, màn đối đầu giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM diễn ra với sự chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Ngọc Ánh mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM nhưng họ chỉ giữ được lợi thế trong 3 phút. Ngay ở phút 65, cầu thủ vào sân thay người Bùi Thanh Huyền nhanh chóng ấn định tỉ số hòa 1-1 và mỗi đội ra về với 1 điểm.