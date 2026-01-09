Xác định bảng đấu tử thần ở giải U19 Quốc gia 2026

(VTC News) -

Lá thăm may rủi đưa PVF-CAND nằm ở bảng A cùng Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đắk Lắk; Bảng B được đánh giá là bảng tử thần với sự hiện diện của: Công an TP.HCM, TP.HCM, PVF và Hà Nội - đội 7 lần vô địch; Bảng C gồm: SLNA, SHB Đà Nẵng, Đồng Tháp và HAGL.

Giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp.

Bảng B là bảng đấu tử thần của mùa giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF cho biết: "Sự đồng hành của nhà tài trợ không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài trợ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đấu tích cực, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình khẳng định bản thân và theo đuổi khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà.

VFF trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam với bóng đá Việt Nam nói chung, giải đấu nói riêng. Sự hợp tác này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa các bên, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam”.

Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn. Giải đấu trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Thông qua các hoạt động đồng hành và tài trợ thể thao, nhà tài trợ mong muốn góp phần tiếp thêm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ như hiện tại, không ngừng khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, trở thành nguồn động lực tích cực cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp nối những bước tiến vững chắc cho tương lai của nền bóng đá nước nhà", ông Nguyễn Đức Mẫn - đại diện nhà tài trợ cho biết.