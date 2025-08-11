Xuất hiện nhánh đấu 'tử thần' ở Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Sáng 11/8, buổi lễ bốc thăm Cúp Quốc gia 2025/26 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Giải năm nay có sự tham dự của 26 đội bóng, CLB Trẻ PVF-CAND (giải hạng Nhất) không được thi đấu do cùng chủ quản với PVF-CAND (V.League).

Các lá thăm đưa 3 đội bóng rất mạnh của thủ đô là Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Hà Nội cùng chung nhánh đấu. Trong đó, Thể Công Viettel và Hà Nội phải loại nhau ngay từ vòng đầu tiên. Đội thắng trong cặp này tiếp tục đụng độ Thể Công Viettel. Không quá khi nói đây là “nhánh đấu tử thần” đầy hấp dẫn và kịch tính của Cúp Quốc gia 2025/26.

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2025/26.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF khẳng định: “Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã khởi đầu sôi động, hấp dẫn với trận tranh Siêu cúp Quốc gia trên sân Thiên Trường.

Công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp đã được VPF, BTC giải, CLB từ V.League và hạng Nhất tích cực chuẩn bị. VPF cam kết nâng cao chất lượng công tác tổ chức trận đấu, ứng dụng công nghệ, nâng tầm hình ảnh, chú trọng công tác trọng tài, vận hành VAR,… nhằm mang đến giải đấu công bằng, nâng cao chất lượng phục vụ cho khán giả cả nước”.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa - đội vô địch Cúp Quốc gia 2 trong 3 mùa gần nhất rơi vào nhánh đấu gặp HAGL. Nếu thắng đội bóng phố núi, họ gặp PVF-CAND ở vòng 1/8. Phía trước họ còn nhiều thử thách như Hải Phòng/Ninh Bình và sau đó là 1 trong 3 câu lạc bộ Hà Nội FC, Công an Hà Nội hoặc Thể Công Viettel.

Trong khi đó, giải hạng Nhất Quốc gia có 13 đội tham dự và lễ bốc thăm cũng được tổ chức cùng ngày. Đại học Văn Hiến được nghỉ ở vòng đầu tiên. Ứng viên vô địch của giải là Trường Tươi Đồng Nai. CLB Bắc Ninh bày tỏ tham vọng lớn khi giải đấu có 2 suất thăng hạng.