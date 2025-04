Xuất hiện chung cư tại Hà Nội giảm giá tới 400 triệu đồng

(VTC News) -

Nhiều căn chung cư hạ giá

Thời gian gần đây, nhiều căn chung cư tại Hà Nội có xu hướng giảm giá chào bán rõ rệt so với cuối năm 2024.

Đơn cử, một căn chung cư 2 phòng ngủ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) được môi giới cho biết chủ nhà giảm giá tới 400 triệu đồng so với hồi tháng 10/2024. Đây là căn hộ có diện tích hơn gần 90 m2, trước đó được bán với giá 8 tỷ đồng, nay chỉ hạ giá chào còn 7,6 tỷ đồng.

Hay một căn chung cư tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) diện tích 64m2 có 2 phòng ngủ thời điểm đầu tháng 11 được rao bán với giá 5,2 tỷ đồng thì nay hạ giá xuống còn 4,8 tỷ đồng, giảm 400 triệu đồng.

Một căn studio thuộc một chung cư tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cuối năm 2024 có giá chào bán từ 2-2,2 tỷ đồng, thì nay mức giá chào chỉ dao động từ 1,980-2 tỷ đồng, giảm khoảng 200 triệu đồng.

Cũng tại dự án này, nhiều căn hộ khác cũng có mức giảm khoảng 200 triệu đồng. Cụ thể, những căn 1 ngủ+1, giá chào bán phổ biến là 3,1-3,2 tỷ đồng thì đến thời điểm hiện tại, giá chào bán đang dao động mức 2,9-3 tỷ đồng/căn. Những căn 2 phòng ngủ 1 vệ sinh, giá rao bán cũng giảm nhẹ từ 3,7-3,8 tỷ đồng/căn xuống mức 3,5-3,6 tỷ đồng/căn. Những căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh, giá rao bán cũng từ mức 4,2-4,3 tỷ đồng/căn quay đầu về mức 4-4,1 tỷ đồng/căn.

Nhiều căn chung cư giảm giá sâu.

Tại quận Cầu Giấy, căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh thuộc A14 Nam Trung Yên, từng được chào giá ở mức 3,6-3,7 tỷ đồng/căn thì đến nay, một số căn chủ nhà cần bán gáp, mức giá giảm nhẹ về 3,5-3,6 tỷ đồng/căn. Mức giá chào bán giảm từ 100-200 triệu đồng/căn cũng xuất hiện tại hàng loạt dự án khác như Hà Nội Center Point, Handiresco Complex, HomeCity, Central Field, Bắc Hà Tower…

Theo anh Lê Đức Toản - một môi giới chung cư tại Hà Nội, nhiều chủ nhà trước đó đẩy giá lên quá cao nhưng không bán nổi, giờ thấy xu hướng giá chững lại nên họ không để mức đó nữa.

Cũng theo môi giới này, giá chung cư đang chững lại và rất khó để tăng cao trong năm 2025, vì thế, nhiều chủ nhà chấp nhận bán thấp hơn mức giá rao trước đó 200 - 300 triệu đồng, để có thể bán nhanh, thu hồi tiền sớm. Các chủ nhà thời điểm này đều đã tính toán kỹ lưỡng thiệt hơn khi thị trường có sự biến chuyển.

"Nhiều chủ nhà khi thấy thị trường chững lại đã phải cân nhắc lại bài toán đầu tư. Khi giá bất động sản còn thấp thì việc ôm hàng chờ tăng giá ít rủi ro. Tuy nhiên, khi giá chung cư đã tăng đến 50% chỉ trong 1 năm 2024, thì việc bị đẩy lên cao nữa là khó xảy ra. Nhiều nhà đầu tư hiện nay đã thấy thực sự cần bán đi để thu hồi vốn, quay vòng dòng tiền và chuyển hướng sang những phân khúc giá thấp hơn", anh Toản chia sẻ.

Còn theo anh Nguyễn Văn Bình, một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội, giá bán chung cư liên tục tăng trưởng, rất nhiều nhà đầu tư lướt sóng thành công trước đó đã tạo nên hiệu ứng fomo trên thị trường khiến thị trường chung cư Hà Nội nóng sốt.

Tuy nhiên, sang năm 2025, người tìm mua chung cư chủ yếu là người mua ở thực. Hiện tại, một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu xả hàng bằng cách giảm từ 300 - 400 triệu đồng.

Nên thoát hàng chung cư, giữ đất nền

Nhận định về thị trường chung cư, theo ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, thị trường chung cư có thể nói giá đang ở đỉnh, nên nhà đầu tư nếu còn hàng nên bán hết đi để chốt lời.

Nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục đầu tư, chuyển hướng dòng tiền sang những phân khúc có khả năng tăng giá mạnh hơn như đất nền hay chung cư ở các thị trường giá còn rẻ như ven TP.HCM hay ven Hà Nội.

Giá chung cư đã đạt đỉnh, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán để thu hồi vốn. (Ảnh: Minh Đức).

"Nếu các nhà đầu tư tiếp tục muốn giữ chung cư để cho thuê thì không nên vì lợi nhuận từ việc cho thuê còn thấp hơn cả tiền gửi ngân hàng, trong khi chung cư về lâu dài sẽ xuống cấp", ông Quyết đưa ra lời khuyên.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho rằng, dù phân khúc căn hộ vẫn sẽ tiếp tục “chiếm lĩnh” thanh khoản thị trường, nhưng nhu cầu nhà ở, nhất là nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục dịch chuyển sang vùng ven đô thị và các tỉnh thành cấp 2, cấp 3, nơi có mức giá thấp hơn, còn nhiều dư địa tăng trưởng hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Đính cũng nhận định, nguồn cung bất động sản nhà ở năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng, khoảng 10% so với năm 2024, và được đóng góp đồng đều hơn bởi các khu vực, khi nhiều dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và triển khai trở lại trong năm 2025. Đáng chú ý, loại hình căn hộ chung cư, chủ yếu là phân khúc có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên tiếp tục “dẫn dắt” thị trường, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang.

Mặt bằng giá thứ cấp sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại với mức tăng thấp hơn, từ 7-10% so với năm 2024. Nguyên nhân là bởi mặt bằng giá hiện tại đã khá cao. Đà tăng trên thị trường chậm lại còn do nguyên nhân nhiều sản phẩm chung cư cũ, thiếu hạ tầng, tiện ích có giá chuyển nhượng quá cao so với giá trị thực tế.

"Các dự án nhà ở mở bán trong năm 2025 vẫn sẽ được quan tâm, giao dịch, hấp thụ tốt nhưng tốc độ hấp thụ có khả năng chậm lại", ông Đính nhận định.

Ông Phạm Đức Toản - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản EZ (EZ Property) cũng cho rằng, thời gian qua giá căn hộ chung cư chỉ "nóng" cục bộ tại Hà Nội do chênh lệch giữa cung và cầu. Đến nay, giá chung cư Hà Nội đã vượt đỉnh.

"Tôi có một nhóm bạn là những người có thu nhập tốt nhưng khi nhìn vào giá chung cư hiện tại họ đều cho rằng quá cao, không tương xứng với giá trị và rất khó tiếp cận", ông nói.

Chính vì thế nhiều người tạm dừng kế hoạch mua nhà, kéo theo thanh khoản chung cư sẽ dần ít đi. Năm 2025 giá chung cư sẽ không có chuyện tiếp tục tăng lên. Nếu có cũng sẽ chỉ là hiện tượng cục bộ không đáng kể. Chính vì vậy, hiện tượng chủ nhà liên tục đẩy giá cao sẽ khó xảy ra trong thời gian tới. Thay vào đó, nếu muốn có thanh khoản, chủ nhà sẽ buộc phải đưa ra mức giá hợp lý để cung - cầu gặp nhau.

Đây cũng là thời điểm tốt để các nhà đầu tư chung cư chốt lời khi giá đã ở đỉnh.